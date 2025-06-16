https://ria.ru/20250616/polsha-2023188196.html

Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос

Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос - РИА Новости, 16.06.2025

Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос

Большинство жителей Польши не хотят проходить военную подготовку, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:47:00+03:00

2025-06-16T18:47:00+03:00

2025-06-16T18:47:00+03:00

в мире

польша

ibris

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg

ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Большинство жителей Польши не хотят проходить военную подготовку, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS. В последнее время на фоне всеобщей милитаризации жителям Польши предлагается пройти военную подготовку различного формата, длительности и интенсивности. Отвечая на вопрос, намерены ли они принять участия в подобных учениях, ответ "определенно нет" выбрали 26,7% респондентов. Еще 26% выбрали ответ "вряд ли". При этом ответ "скорее да" дали 22,9% опрошенных, а "определенно да" - 18,3%. Только 6,1% опрошенных затруднились ответить. Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 6-7 июня методом стандартизированного компьютерного телефонного интервью (CATI) на общенациональной выборке из 1067 респондентов. Данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250616/polsha-2023151020.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, ibris