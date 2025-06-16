https://ria.ru/20250616/polsha-2023188196.html
Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос
Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос - РИА Новости, 16.06.2025
Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос
Большинство жителей Польши не хотят проходить военную подготовку, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:47:00+03:00
2025-06-16T18:47:00+03:00
2025-06-16T18:47:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Большинство жителей Польши не хотят проходить военную подготовку, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS. В последнее время на фоне всеобщей милитаризации жителям Польши предлагается пройти военную подготовку различного формата, длительности и интенсивности. Отвечая на вопрос, намерены ли они принять участия в подобных учениях, ответ "определенно нет" выбрали 26,7% респондентов. Еще 26% выбрали ответ "вряд ли". При этом ответ "скорее да" дали 22,9% опрошенных, а "определенно да" - 18,3%. Только 6,1% опрошенных затруднились ответить. Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 6-7 июня методом стандартизированного компьютерного телефонного интервью (CATI) на общенациональной выборке из 1067 респондентов. Данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20250616/polsha-2023151020.html
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в мире, польша, ibris
Большинство поляков не хотят проходить военную подготовку, показал опрос
IBRiS: большинство жителей Польши не хотят проходить военную подготовку