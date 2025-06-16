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Весь мир устал от темы Украины, заявил глава Минобороны Польши
Весь мир устал от темы Украины, заявил глава Минобороны Польши - РИА Новости, 16.06.2025
Весь мир устал от темы Украины, заявил глава Минобороны Польши
Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:44:00+03:00
2025-06-16T15:44:00+03:00
2025-06-16T15:44:00+03:00
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ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Польша и весь мир устали от темы Украины, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Многие говорят: "Это не наша война". Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников. Мы устали от войны. Да. Поляки устали, европейцы устали, мир устал", - сказал Косиняк-Камыш. При этом он напомнил, что более 90% западной военной помощи поставляется на Украину через аэропорт Ясенка под Жешувом, а также что около 30 тысяч украинских военных было обучено в Польше. "Без Польши, без польского участия не будет сражающейся Украины", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.-0-
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в мире, польша, украина, владислав косиняк-камыш , нато
В мире, Польша, Украина, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО
Весь мир устал от темы Украины, заявил глава Минобороны Польши
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша и весь мир устали от темы Украины