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Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат - РИА Новости, 16.06.2025
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23:00 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/podzhog-2023220413.html
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат - РИА Новости, 16.06.2025
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат
Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:00:00+03:00
2025-06-16T23:00:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили РИА Новости о том, что сотрудники ведомства задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы. &quot;Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью&quot;, - говорит сам задержанный на видео, которое РИА Новости предоставили в столичном главке Росгвардии.Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. Поджигателя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат

Пытавшийся поджечь призывной пункт в Москве заявил, что ему угрожали мошенники

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники.
Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили РИА Новости о том, что сотрудники ведомства задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы.
«

"Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью", - говорит сам задержанный на видео, которое РИА Новости предоставили в столичном главке Росгвардии.

Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. Поджигателя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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