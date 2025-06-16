https://ria.ru/20250616/podzhog-2023220413.html

Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат

Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат - РИА Новости, 16.06.2025

Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат

Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:00:00+03:00

2025-06-16T23:00:00+03:00

2025-06-16T23:00:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили РИА Новости о том, что сотрудники ведомства задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы. "Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью", - говорит сам задержанный на видео, которое РИА Новости предоставили в столичном главке Росгвардии.Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. Поджигателя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

https://ria.ru/20241223/podzhog-1990831610.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)