https://ria.ru/20250616/podzhog-2023220413.html
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат - РИА Новости, 16.06.2025
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат
Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:00:00+03:00
2025-06-16T23:00:00+03:00
2025-06-16T23:00:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники. Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили РИА Новости о том, что сотрудники ведомства задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы. "Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью", - говорит сам задержанный на видео, которое РИА Новости предоставили в столичном главке Росгвардии.Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. Поджигателя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20241223/podzhog-1990831610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат
Пытавшийся поджечь призывной пункт в Москве заявил, что ему угрожали мошенники