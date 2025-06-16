https://ria.ru/20250616/pmef-2023188019.html

Территория инноваций на ПМЭФ превратится в рабочий инструмент для бизнеса

Территория инноваций на ПМЭФ превратится в рабочий инструмент для бизнеса - РИА Новости, 16.06.2025

Территория инноваций на ПМЭФ превратится в рабочий инструмент для бизнеса

Площадка "Территория инноваций", которая откроется на Петербургском международном экономическом форуме, в этом году впервые соберет участников трех главных... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:55:00+03:00

2025-06-16T18:55:00+03:00

2025-06-16T18:59:00+03:00

россия

фонд "росконгресс"

пмэф

пмэф — 2025

поддержка бизнеса

фонд "сколково"

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Площадка "Территория инноваций", которая откроется на Петербургском международном экономическом форуме, в этом году впервые соберет участников трех главных технологических мероприятий страны - самого ПМЭФ-2025, Конгресса молодых ученых и Форума будущих технологий, проведение которых намечено на конец 2025 года - начало 2026 года, сообщает Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Территория инноваций – флагманский проект Фонда Росконгресс, Фонд "Сколково" выступает партнером площадки. "Таким образом, Территория инноваций трансформируется из дискуссионной площадки в рабочий инструмент для бизнеса. С одной стороны, мы фокусируемся на привлечении инвесторов и крупных корпораций, заинтересованных в нетривиальных технологических решениях. С другой стороны, молодые ученые и стартапы получат уникальную возможность презентовать свои проекты, чтобы найти ресурсы для их дальнейшей реализации и масштабирования", – приводятся на сайте Росконгресса слова советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова. Особенностью ПМЭФ-2025 станет то, что Территория инноваций впервые представит компании, в которых участвует в качестве соинвестора, отмечается в сообщении. Это платформа для управления инвестиционно-строительными проектами Pragmacore, энергетическая компания нового поколения "Генмастер" и создатель зарядной инфраструктуры для электротранспорта Hyper. На площадке можно будет также увидеть разработки ведущих представителей российского высокотехнологичного сектора и научных организаций страны. В частности, свои разработки представят Positive Technologies, Aquarius, консорциум "Цифровая экономика", Московский инновационный кластер, Фонд "Сколково", МТС, "Силовые машины" и "ЭР-Телеком", NexTouch и "Геоскан". Санкт-Петербургский научный центр РАН (СПбНЦ РАН) совместно с институтом иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН (УрО РАН) представит стратегию персонализированной терапии рака, основанную на глубоком изучении молекулярной структуры опухоли с применением информационных технологий. В свою очередь, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) впервые представит импортозамещающий проект "Геокупол", призванный обеспечить высокоточную навигацию в таких стратегически важных областях, как транспортная инфраструктура, беспилотный транспорт, оборона, строительство, геодезия, картография и муниципальное хозяйство. В рамках лектория Территории инноваций пройдут дискуссий по основным направлениям научно-технологического прогресса. В частности, эксперты обсудят перспективы венчурного рынка, механизмы обеспечения технологического суверенитета и цифровую трансформацию промышленности. Также состоится специальная сессия "Победа в пространстве и времени. Роль науки в Великой Отечественной войне", приуроченная к 80-летию Победы.

https://ria.ru/20250616/pmef-2023080334.html

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россия, фонд "росконгресс", пмэф, поддержка бизнеса , фонд "сколково"