https://ria.ru/20250616/ploschadka-2023101157.html

Песков высказался о возможной встрече России и Украины в Турции

Песков высказался о возможной встрече России и Украины в Турции - РИА Новости, 16.06.2025

Песков высказался о возможной встрече России и Украины в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о проведения нового раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, отметил, что предложений о выборе... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T13:01:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

владимир мединский

стамбул

владимир зеленский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о проведения нового раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, отметил, что предложений о выборе другой площадки пока не было."Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку", - сказал Песков журналистам на вопрос, останется ли Стамбул приговорной площадкой для делегаций РФ и Украины.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html

https://ria.ru/20250614/dubinskiy-2022761529.html

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