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Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/plennyj-2023056235.html
Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ
Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ
Нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают, рассказал пленный военнослужащий... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:56:00+03:00
2025-06-16T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал. "Малое количество людей в бригаде чувствуется. Я, как новый военнослужащий, это понял еще после учебного центра, когда нас отправили уже непосредственно по бригадам", - сказал Шаповал в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, новобранцам в учебном центре обещали 1-2 месяца учений по боевому слаживанию. На деле же подготовка в бригаде заняла чуть более недели. После этого новобранцев отправили в Сумскую область, где, как им рассказывали, предстоит держать оборону. При этом "когда уже выдвинулись на точку, которую должны были занять", стало понятно, что военнослужащих отправят на территорию России, признался пленный. Шаповал рассказал, что спал в тот момент, когда его обнаружил российский военнослужащий и приказал сложить оружие. Изначально группа украинских военных состояла из шести человек, но половина убежали в первые же сутки после прибытия в окоп. "Я считаю позицию власти Украины неправильной. До этого нам показывали, что Российская Федерация не хочет идти на мирные контакты, не хочет мирно урегулировать. Но уже непосредственно когда я попал в плен, увидел отношение российских военнослужащих к военнопленным, ко всему, что происходит, я понял, что нам много чего недоговаривали и не говорят людям и до сих пор", – добавил пленный.
https://ria.ru/20250615/boets-2022977310.html
https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html
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россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ

Пленный Шаповал рассказал о нехватке личного состава в украинской армии

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал.
"Малое количество людей в бригаде чувствуется. Я, как новый военнослужащий, это понял еще после учебного центра, когда нас отправили уже непосредственно по бригадам", - сказал Шаповал в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
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По его словам, новобранцам в учебном центре обещали 1-2 месяца учений по боевому слаживанию. На деле же подготовка в бригаде заняла чуть более недели. После этого новобранцев отправили в Сумскую область, где, как им рассказывали, предстоит держать оборону.
При этом "когда уже выдвинулись на точку, которую должны были занять", стало понятно, что военнослужащих отправят на территорию России, признался пленный.
Шаповал рассказал, что спал в тот момент, когда его обнаружил российский военнослужащий и приказал сложить оружие. Изначально группа украинских военных состояла из шести человек, но половина убежали в первые же сутки после прибытия в окоп.
"Я считаю позицию власти Украины неправильной. До этого нам показывали, что Российская Федерация не хочет идти на мирные контакты, не хочет мирно урегулировать. Но уже непосредственно когда я попал в плен, увидел отношение российских военнослужащих к военнопленным, ко всему, что происходит, я понял, что нам много чего недоговаривали и не говорят людям и до сих пор", – добавил пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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