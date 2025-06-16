https://ria.ru/20250616/plennyj-2023056235.html

Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ

Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025

Пленный рассказал о нехватке людей в ВСУ

Нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают, рассказал пленный военнослужащий... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:56:00+03:00

2025-06-16T09:56:00+03:00

2025-06-16T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Нехватка личного состава в украинской армии ощущается очень явно, это видно всем новым военнослужащих, которые туда попадают, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Иван Шаповал. "Малое количество людей в бригаде чувствуется. Я, как новый военнослужащий, это понял еще после учебного центра, когда нас отправили уже непосредственно по бригадам", - сказал Шаповал в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, новобранцам в учебном центре обещали 1-2 месяца учений по боевому слаживанию. На деле же подготовка в бригаде заняла чуть более недели. После этого новобранцев отправили в Сумскую область, где, как им рассказывали, предстоит держать оборону. При этом "когда уже выдвинулись на точку, которую должны были занять", стало понятно, что военнослужащих отправят на территорию России, признался пленный. Шаповал рассказал, что спал в тот момент, когда его обнаружил российский военнослужащий и приказал сложить оружие. Изначально группа украинских военных состояла из шести человек, но половина убежали в первые же сутки после прибытия в окоп. "Я считаю позицию власти Украины неправильной. До этого нам показывали, что Российская Федерация не хочет идти на мирные контакты, не хочет мирно урегулировать. Но уже непосредственно когда я попал в плен, увидел отношение российских военнослужащих к военнопленным, ко всему, что происходит, я понял, что нам много чего недоговаривали и не говорят людям и до сих пор", – добавил пленный.

https://ria.ru/20250615/boets-2022977310.html

https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html

россия

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины