https://ria.ru/20250616/pezeshkian-2023158335.html
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом - РИА Новости, 16.06.2025
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:29:00+03:00
2025-06-16T16:29:00+03:00
2025-06-16T16:49:00+03:00
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тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком."Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.По его словам, Иран уже нанес серьезный ущерб Израилю.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом
Пезешкиан: Ирану придется отвечать более жестко, если США не остановят Израиль