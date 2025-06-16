https://ria.ru/20250616/pezeshkian-2023158335.html

Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом

Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом - РИА Новости, 16.06.2025

Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:29:00+03:00

2025-06-16T16:29:00+03:00

2025-06-16T16:49:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком."Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.По его словам, Иран уже нанес серьезный ущерб Израилю.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/izrail-2023154671.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном