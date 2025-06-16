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Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом - РИА Новости, 16.06.2025
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16:29 16.06.2025 (обновлено: 16:49 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pezeshkian-2023158335.html
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом - РИА Новости, 16.06.2025
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:29:00+03:00
2025-06-16T16:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком."Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.По его словам, Иран уже нанес серьезный ущерб Израилю.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Президент Ирана пригрозил Израилю жестким ответом

Пезешкиан: Ирану придется отвечать более жестко, если США не остановят Израиль

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США обуздать Израиль, иначе Тегеран более мощно ответит на израильские атаки, эту позицию он озвучил в ходе телефонного разговора с султаном Омана Хейсамом бен Тариком.
"Если правительство США не удержит этот жестокий режим от распространения небезопасной обстановки в регионе, Иран будет вынужден дать более тяжелый, устрашающий ответ, выходящий за то, что уже произошло", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
По его словам, Иран уже нанес серьезный ущерб Израилю.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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