https://ria.ru/20250616/petrovich-2023055573.html

В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа"

В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа" - РИА Новости, 16.06.2025

В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа"

Глава Координационного комитета "Победа" и организатор шествия "Бессмертного полка" в Кишиневе Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту молдавской... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:51:00+03:00

2025-06-16T09:51:00+03:00

2025-06-16T10:48:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" и организатор шествия "Бессмертного полка" в Кишиневе Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту молдавской столицы. "Задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты проездные документы и заграничный паспорт. Жду дополнительного контроля", — написал он в Telegram-канале.Несмотря на заявления пресс-секретаря правительства страны Даниела Водэ о том, что Молдавия — правовое государство, давление на Петровича продолжается. По словам активиста, к дополнительному досмотру сотрудниками Пограничной полиции прибавился таможенный контроль. "Радует тот факт, что и офицеры Пограничной полиции, и сотрудники Таможенной службы выполняют идиотские приказы начальников без энтузиазма, сочувствуя и не разделяя произвола", — отметил глава комитета "Победа".В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В республике закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250614/stoyanoglo-2022819642.html

https://ria.ru/20250612/blok-2022472215.html

https://ria.ru/20250611/pobeg-2022259900.html

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Варвара Скокшина

кишинев, в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, россия