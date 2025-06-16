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В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа" - РИА Новости, 16.06.2025
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09:51 16.06.2025 (обновлено: 10:48 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/petrovich-2023055573.html
В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа"
В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа" - РИА Новости, 16.06.2025
В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа"
Глава Координационного комитета "Победа" и организатор шествия "Бессмертного полка" в Кишиневе Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту молдавской... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:51:00+03:00
2025-06-16T10:48:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" и организатор шествия "Бессмертного полка" в Кишиневе Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту молдавской столицы. "Задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты проездные документы и заграничный паспорт. Жду дополнительного контроля", — написал он в Telegram-канале.Несмотря на заявления пресс-секретаря правительства страны Даниела Водэ о том, что Молдавия — правовое государство, давление на Петровича продолжается. По словам активиста, к дополнительному досмотру сотрудниками Пограничной полиции прибавился таможенный контроль. "Радует тот факт, что и офицеры Пограничной полиции, и сотрудники Таможенной службы выполняют идиотские приказы начальников без энтузиазма, сочувствуя и не разделяя произвола", — отметил глава комитета "Победа".В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В республике закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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кишинев, в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, россия
Кишинев, В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Россия
В Кишиневе задержали главу координационного комитета "Победа"

Глава комитета "Победа" Петрович сообщил о своем задержании в аэропорту Кишинева

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Координационного совета российских соотечественников, Национального комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович
Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального комитета Победа и поискового движения Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Координационного совета российских соотечественников, Национального комитета "Победа" и поискового движения Молдавии Алексей Петрович. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июн — РИА Новости. Глава Координационного комитета "Победа" и организатор шествия "Бессмертного полка" в Кишиневе Алексей Петрович сообщил о задержании в аэропорту молдавской столицы.
"Задержан в международном аэропорту Кишинева. Изъяты проездные документы и заграничный паспорт. Жду дополнительного контроля", — написал он в Telegram-канале.
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Несмотря на заявления пресс-секретаря правительства страны Даниела Водэ о том, что Молдавия — правовое государство, давление на Петровича продолжается. По словам активиста, к дополнительному досмотру сотрудниками Пограничной полиции прибавился таможенный контроль.
"Радует тот факт, что и офицеры Пограничной полиции, и сотрудники Таможенной службы выполняют идиотские приказы начальников без энтузиазма, сочувствуя и не разделяя произвола", — отметил глава комитета "Победа".

Петрович ежегодно организует в Кишиневе шествие "Бессмертного полка" и "Марш Победы", несмотря на противодействие руководства страны.

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В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В республике закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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