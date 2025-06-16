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Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
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12:48 16.06.2025 (обновлено: 12:52 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html
Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля
Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:48:00+03:00
2025-06-16T12:52:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
израиль
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля."Мне неизвестно о решениях на данный момент, о полной эвакуации (россиян из Ирана и Израиля - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/kaliningrad-2022967990.html
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обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль, В мире
Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Песков заявил, что ему неизвестно о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля

© AP Photo / Baz RatnerПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля.
"Мне неизвестно о решениях на данный момент, о полной эвакуации (россиян из Ирана и Израиля - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался
Вчера, 08:00
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Без ядерного оружия Россию и Белоруссию бомбили бы как Иран
15 июня, 08:00
 
Обострение конфликта между Израилем и ИраномИранИзраильВ мире
 
 
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