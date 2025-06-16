Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля
Песков заявил, что ему неизвестно о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля
© AP Photo / Baz RatnerПоследствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
© AP Photo / Baz Ratner
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля.
"Мне неизвестно о решениях на данный момент, о полной эвакуации (россиян из Ирана и Израиля - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.