https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html

Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:48:00+03:00

2025-06-16T12:48:00+03:00

2025-06-16T12:52:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ему неизвестно о решениях на высшем уровне о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля."Мне неизвестно о решениях на данный момент, о полной эвакуации (россиян из Ирана и Израиля - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире