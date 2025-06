https://ria.ru/20250616/peregovory-2022335014.html

"Теперь осталось три сценария". Вашингтон и Пекин сделали судьбоносный ход

Переговоры между США и КНР принесли некоторое смягчение торговой напряженности. В ближайшее время ожидают подписания соглашения. Несмотря на оптимизм... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011018356_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_ca843f06a2332a9dcc3111deaccd247c.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Переговоры между США и КНР принесли некоторое смягчение торговой напряженности. В ближайшее время ожидают подписания соглашения. Несмотря на оптимизм американской стороны, эксперты уверены, что праздновать перемирие пока рано.Почти договорилисьВашингтон и Пекин провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры, заявил по итогам двухдневной встречи в Лондоне заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган. Кроме него, страну представляли вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн и министр коммерции Ван Вэньтао. Слова Ли Чэнгана приводит Центральное телевидение Китая. Министр добавил, что Китай и США согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух государств в ходе телефонного разговора 5 июня, а также на майских торговых переговорах сторон в Женеве.В Соединенных Штатах всего одна шахта по добыче редкоземельных металлов в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, и очень мало мощностей для переработки редкоземельных металлов в необходимые химические вещества, а затем в магниты. Ограничения на добычу редкоземов побудили американскую сторону провести встречу с китайскими официальными лицами в Женеве в прошлом месяце.Присутствовавший с американской стороны министр торговли США Говард Латник по итогам лондонской встречи отметил, что диалог складывается конструктивно. "Мы работаем над всеми видами торговых вопросов. Переговоры идут очень-очень хорошо", — сообщил он журналистам. А также выразил уверенность, что вопрос с экспортом редкоземельных и магнитов из Китая удастся решить и ответные меры, принятые Соединенными Штатами, будут отменены "сбалансированным образом", пишет The New York Times.Рано радоватьсяНесмотря на положительные сигналы, президент США Дональд Трамп заявил: Пекин остается "непростым" партнером для диалога.Страны ведут торговую войну с тех пор, как в феврале американский лидер ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в десять процентов. После нескольких взаимных шагов пошлина США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%.В середине мая Китай и США условились о взаимном снижении торговых пошлин до десяти процентов на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в десять процентов. При этом Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.Эксперты отмечают, что накопленные противоречия будет непросто решить. "Страны не первый год конкурируют за мировое лидерство в целом ряде сфер, включая технологический и финансовый сектора. Пока стороны предпочитают угрожать друг другу пошлинами, которые фактически невозможно реализовать, и без принципиальной смены парадигмы давления вряд ли что-то изменится. Естественная реакция на давление — ответное сопротивление", — говорит генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.Варианты развитияИнтересы государств прямо противоположны: Штаты хотят защитить собственный рынок, а Китай — сохранить на нем максимально возможную долю своих товаров. Тем самым полное прекращение торгового конфликта вряд ли возможно, по крайней мере, в русле идеологии MAGA (Make America Great Again), предполагающей возвращение в страну производств и поддержку локальных продуктов, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."В предыдущий срок Трамп также развязал торговую войну с Китаем, — напоминает эксперт. — Не поменялся его курс и сейчас".К существенным компромиссам, похоже, никто не готов, соглашается руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. "При этом от взаимных договоренностей выиграют не только стороны конфликта, но и вся мировая экономика: вырастут фондовые рынки США и многих других стран, а нефть подтянется к 70 долларам за баррель", — отмечает он. Полный разрыв торговли маловероятен — экономики стран слишком зависят друг от друга.Обострение торговых отношений негативно повлияет на глобальный спрос, а также может спровоцировать обвал на мировых рынках капитала и девальвацию валют, связанных с сырьем, предупреждает Гиря.В свою очередь, Зайнуллин рассматривает три сценария развития ситуации.При пессимистичном будет введен полный запрет на товары из Китая, а также на их реэкспорт из других стран. В ответ КНР применит максимально жесткие ответные меры. Плюс может усугубиться политическая ситуация вокруг Тайваня, и ситуация выйдет из-под контроля — однако, по всей видимости, этого постараются не допустить.Оптимистичный сценарий — полное согласие. Впрочем, такое развитие событий эксперт считает маловероятным.Наиболее правдоподобен умеренно-пессимистичный вариант: торговые войны продолжатся, но будут носить невысокую интенсивность, оказывая, пусть и не так жестко, негативное влияние на мировую экономику.

экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт