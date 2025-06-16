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Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных - РИА Новости, 16.06.2025
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13:42 16.06.2025 (обновлено: 14:31 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peredacha-2023114199.html
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных - РИА Новости, 16.06.2025
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных
Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны. РИА Новости, 16.06.2025
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украина
вооруженные силы украины
россия
в мире
стамбул
москва
владимир мединский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны. "Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", — указали в ведомстве. Другие заявления министерства: В эти дни также проходят обмены пленными и тяжелоранеными. По словам помощника президента Владимира Мединского, они продолжатся. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
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Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
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украина, вооруженные силы украины, россия, в мире, стамбул, москва, владимир мединский
Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Стамбул, Москва, Владимир Мединский
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных

Минобороны: РФ готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны.
"Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", — указали в ведомстве.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. 14 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Источник: Россия и Украина начали бессрочные обмены ранеными
14 июня, 14:40
Другие заявления министерства:
  • В понедельник Россия передала Украине 1248 тел боевиков ВСУ.
  • Взамен Москва получила тела 51 российского военнослужащего.
  • Таким образом, Россия полностью выполнила договоренности, передав 6060 тел украинских солдат Киеву.
  • Украинская сторона отдала тела 78 российских военных.
В эти дни также проходят обмены пленными и тяжелоранеными. По словам помощника президента Владимира Мединского, они продолжатся.
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее
14 июня, 21:45

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • Передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех".
  • Обмен пленными в возрасте до 25 лет.
  • Общий потолок обмена — не менее тысячи человек.
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву более шести тысяч тел украинских солдат.
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
11 июня, 08:00
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреСтамбулМоскваВладимир Мединский
 
 
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