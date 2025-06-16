https://ria.ru/20250616/peredacha-2023114199.html

Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных

Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных - РИА Новости, 16.06.2025

Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных

Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:42:00+03:00

2025-06-16T13:42:00+03:00

2025-06-16T14:31:00+03:00

украина

вооруженные силы украины

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стамбул

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны. "Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", — указали в ведомстве. Другие заявления министерства: В эти дни также проходят обмены пленными и тяжелоранеными. По словам помощника президента Владимира Мединского, они продолжатся. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:

https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html

https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

украина

россия

стамбул

москва

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Передача тел погибших военнослужащих ВСУ Передача тел погибших военнослужащих ВСУ 2025-06-16T13:42 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, россия, в мире, стамбул, москва, владимир мединский