https://ria.ru/20250616/peredacha-2023114199.html
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных - РИА Новости, 16.06.2025
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных
Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:42:00+03:00
2025-06-16T13:42:00+03:00
2025-06-16T14:31:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ, заявило Минобороны. "Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", — указали в ведомстве. Другие заявления министерства: В эти дни также проходят обмены пленными и тяжелоранеными. По словам помощника президента Владимира Мединского, они продолжатся. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.Основные договоренности:
https://ria.ru/20250614/ranenye-2022805472.html
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
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Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
2025-06-16T13:42
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украина, вооруженные силы украины, россия, в мире, стамбул, москва, владимир мединский
Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Стамбул, Москва, Владимир Мединский
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных
Минобороны: РФ готова передать Украине еще 2239 тел солдат ВСУ