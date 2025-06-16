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Россия передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ, заявил Мединский - РИА Новости, 16.06.2025
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13:34 16.06.2025 (обновлено: 17:36 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/peredacha-2023111567.html
Россия передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ, заявил Мединский
Россия передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ, заявил Мединский - РИА Новости, 16.06.2025
Россия передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ, заявил Мединский
Москва передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:34:00+03:00
2025-06-16T17:36:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
владимир мединский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Москва передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в Telegram-канале."Итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", — написал он.Взамен Россия получила 78 тел погибших бойцов. При этом обмен пленными продолжается, а срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта налажены, подчеркнул Мединский.Он добавил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022956681.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, владимир мединский
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Владимир Мединский
Россия передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ, заявил Мединский

Мединский: Россия передала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Москва передала Киеву 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, сообщил помощник президента, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в Telegram-канале.
"Итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", — написал он.
Взамен Россия получила 78 тел погибших бойцов.
При этом обмен пленными продолжается, а срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта налажены, подчеркнул Мединский.
Он добавил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле.
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РоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВ миреВладимир Мединский
 
 
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