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В Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 16.06.2025
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14:54 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ostanki-2023138801.html
В Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе
В Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 16.06.2025
В Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе
Врачи-патологоанатомы и судмедэксперты, работающие в группе по опознанию жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде, где произошла... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:54:00+03:00
2025-06-16T14:54:00+03:00
в мире
гуджарат
air india
крушение пассажирского самолета в гуджарате
индия
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БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Врачи-патологоанатомы и судмедэксперты, работающие в группе по опознанию жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде, где произошла трагедия, на настоящий момент идентифицировали останки 87 погибших из 274, более 45 тел уже выдано родственникам для организации похорон, сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на врачей группы. "Совпадения образцов ДНК в авиакатастрофе Air India достигли 92, что соответствует 87 телам из-за некоторого дублирования (возникающего при анализе разных фрагментов одного тела – ред.)", - заявил журналистам в понедельник доктор Раджниш Патель, один из руководителей группы опознания, слова которого цитирует телеканал. "47 тел были переданы и отправлены родственникам для организации похорон", - сказал Патель, работающий сейчас вместе со всей группой опознания жертв катастрофы в больнице Ahmedabad Civil Hospital. По данным телеканала, медикам удалось собрать только 230 образцов ДНК родственников погибших, в то время как в морге больницы находятся останки 274 человек. Ранее телеканал NDTV сообщал в репортаже из больницы, что каждый анализ ДНК занимает 72 часа, и потому работа врачей, работающих с полной отдачей, дает результаты очень медленно. На прошлой неделе 12 июня пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274 человека.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022490084.html
https://ria.ru/20250616/spetsialisty-2023077109.html
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в мире, гуджарат, air india, крушение пассажирского самолета в гуджарате, индия
В мире, Гуджарат, Air India, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате, Индия
В Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе

NDTV: врачи Индии идентифицировали останки 87 из 274 погибших в авиакатастрофе

© AP Photo / Ajit SolankiНа месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
На месте крушения пассажирского самолета в городе Ахмадабад в Индии
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БАНГКОК, 16 июн – РИА Новости. Врачи-патологоанатомы и судмедэксперты, работающие в группе по опознанию жертв катастрофы самолета авиакомпании Air India в городе Ахмедабаде, где произошла трагедия, на настоящий момент идентифицировали останки 87 погибших из 274, более 45 тел уже выдано родственникам для организации похорон, сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на врачей группы.
"Совпадения образцов ДНК в авиакатастрофе Air India достигли 92, что соответствует 87 телам из-за некоторого дублирования (возникающего при анализе разных фрагментов одного тела – ред.)", - заявил журналистам в понедельник доктор Раджниш Патель, один из руководителей группы опознания, слова которого цитирует телеканал.
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"47 тел были переданы и отправлены родственникам для организации похорон", - сказал Патель, работающий сейчас вместе со всей группой опознания жертв катастрофы в больнице Ahmedabad Civil Hospital.
По данным телеканала, медикам удалось собрать только 230 образцов ДНК родственников погибших, в то время как в морге больницы находятся останки 274 человек.
Ранее телеканал NDTV сообщал в репортаже из больницы, что каждый анализ ДНК занимает 72 часа, и потому работа врачей, работающих с полной отдачей, дает результаты очень медленно.
На прошлой неделе 12 июня пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, составляет 274 человека.
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В миреГуджаратAir IndiaКрушение пассажирского самолета в ГуджаратеИндия
 
 
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