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Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки - РИА Новости, 16.06.2025
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19:50 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/orel-2023201413.html
Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки
Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки - РИА Новости, 16.06.2025
Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки
Суд назначил по 6,5 миллионов рублей штрафа бывшему заместителю главного врача и бывшему главному бухгалтеру родильного дома в Орле за 58 эпизодов взяток от... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:50:00+03:00
2025-06-16T19:50:00+03:00
происшествия
россия
орел
орловская область
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Суд назначил по 6,5 миллионов рублей штрафа бывшему заместителю главного врача и бывшему главному бухгалтеру родильного дома в Орле за 58 эпизодов взяток от сотрудников роддома за покровительство и начисление премий, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Отмечается, что бывшие заместитель главного врача и главный бухгалтер БУЗ ОО "Родильный дом" признаны виновными в совершении 58 эпизодов преступления по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). "Подсудимые с января 2019 по январь 2023 года получили от 58 сотрудников БУЗ ОО "Родильный дом" в виде взяток денежные средства на сумму свыше 8 миллионов 690 тысяч рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении им премий и иных выплат стимулирующего характера. Приговором суда каждой из подсудимых назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело расследовано при оперативной поддержке УФСБ и УМВД России по Орловской области, добавили в ведомстве.
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россия
орел
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происшествия, россия, орел, орловская область
Происшествия, Россия, Орел, Орловская область
Экс-замглавврача и бухгалтера роддома в Орле оштрафовали за взятки

Экс-замглавы роддома в Орле оштрафовали за 58 эпизодов взяток от сотрудников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Суд назначил по 6,5 миллионов рублей штрафа бывшему заместителю главного врача и бывшему главному бухгалтеру родильного дома в Орле за 58 эпизодов взяток от сотрудников роддома за покровительство и начисление премий, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Отмечается, что бывшие заместитель главного врача и главный бухгалтер БУЗ ОО "Родильный дом" признаны виновными в совершении 58 эпизодов преступления по пунктам "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
"Подсудимые с января 2019 по январь 2023 года получили от 58 сотрудников БУЗ ОО "Родильный дом" в виде взяток денежные средства на сумму свыше 8 миллионов 690 тысяч рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении им премий и иных выплат стимулирующего характера. Приговором суда каждой из подсудимых назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовано при оперативной поддержке УФСБ и УМВД России по Орловской области, добавили в ведомстве.
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