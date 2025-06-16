Рейтинг@Mail.ru
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/orel-2023047174.html
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах - РИА Новости, 16.06.2025
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах
Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:46:00+03:00
2025-06-16T08:46:00+03:00
происшествия
орел
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью. "В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Пострадавших нет", - написал Клычков. Он добавил, что на месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034965.html
орел
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орел, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах

В Орле БПЛА повредили остекление в двух многоквартирных и частном домах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью.
«
"В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Пострадавших нет", - написал Клычков.
Он добавил, что на месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
05:05
 
ПроисшествияОрелОрловская областьАндрей КлычковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала