https://ria.ru/20250616/orel-2023047174.html
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах - РИА Новости, 16.06.2025
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах
Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:46:00+03:00
2025-06-16T08:46:00+03:00
2025-06-16T08:46:00+03:00
происшествия
орел
орловская область
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью. "В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Пострадавших нет", - написал Клычков. Он добавил, что на месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034965.html
орел
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орел, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орел, Орловская область, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах
В Орле БПЛА повредили остекление в двух многоквартирных и частном домах