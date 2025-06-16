https://ria.ru/20250616/orel-2023047174.html

В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах

В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах - РИА Новости, 16.06.2025

В Орле при атаке дронов повреждено остекление в трех домах

Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:46:00+03:00

2025-06-16T08:46:00+03:00

2025-06-16T08:46:00+03:00

происшествия

орел

орловская область

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах повреждено в Орле после ночной атаки украинских дронов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 11 украинских беспилотников над Орловской областью. "В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Пострадавших нет", - написал Клычков. Он добавил, что на месте происшествия работают службы МЧС и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023034965.html

орел

орловская область

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Варвара Скокшина

происшествия, орел, орловская область, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)