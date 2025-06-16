https://ria.ru/20250616/op-2023076269.html

В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ

В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025

В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ

Актер из сериала "Возвращение Мухтара" Юрий Фелипенко, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в результате прилета дрона по командному пункту, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:23:00+03:00

2025-06-16T11:23:00+03:00

2025-06-16T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Актер из сериала "Возвращение Мухтара" Юрий Фелипенко, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в результате прилета дрона по командному пункту, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщали о гибели на фронте Фелипенко, вступившего в ВСУ в апреле 2024 года и воевавшего в составе батальона ударных БПЛА "Ахиллес". "Фелипенко служил в батальоне ударных БПЛА "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Ликвидирован в результате прилета нашего дрона по командному пункту батальона в зоне проведения СВО под Купянском", - сказал Рогов. По его словам, Фелипенко родом из Запорожья. Фелипенко играл в театре, снялся в российских сериалах "Возвращение Мухтара-9", "Отдел 44", "Личное дело", а также в украинских сериалах.

https://ria.ru/20250616/plennyj-2023056235.html

https://ria.ru/20250615/kadyrov-2022951480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины