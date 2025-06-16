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В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ
В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 16.06.2025
В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ
Актер из сериала "Возвращение Мухтара" Юрий Фелипенко, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в результате прилета дрона по командному пункту, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:23:00+03:00
2025-06-16T11:23:00+03:00
2025-06-16T19:10:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Актер из сериала "Возвращение Мухтара" Юрий Фелипенко, воевавший за ВСУ, был ликвидирован в результате прилета дрона по командному пункту, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее украинские СМИ сообщали о гибели на фронте Фелипенко, вступившего в ВСУ в апреле 2024 года и воевавшего в составе батальона ударных БПЛА "Ахиллес". "Фелипенко служил в батальоне ударных БПЛА "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. Ликвидирован в результате прилета нашего дрона по командному пункту батальона в зоне проведения СВО под Купянском", - сказал Рогов. По его словам, Фелипенко родом из Запорожья. Фелипенко играл в театре, снялся в российских сериалах "Возвращение Мухтара-9", "Отдел 44", "Личное дело", а также в украинских сериалах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В зоне СВО ликвидировали актера из "Возвращения Мухтара", воевавшего за ВСУ
Рогов: актера Фелипенко, воевавшего за ВСУ, ликвидировали ударом дрона