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Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2025
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10:50 16.06.2025 (обновлено: 15:45 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ogon-2023066345.html
Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области
Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2025
Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области
Заливший водой Вечный огонь в Ярославской области восьмилетний мальчик имеет задержки в развитии, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:50:00+03:00
2025-06-16T15:45:00+03:00
происшествия
ярославская область
ростовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Заливший водой Вечный огонь в Ярославской области восьмилетний мальчик имеет задержки в развитии, рассказал РИА Новости информированный источник. Инцидент произошел в поселке Семибратово Ростовского района. Он попал на камеры видеонаблюдения. Мальчик лет подъехал к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде. Сначала он смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей. В них, вероятно, до этого стояли живые цветы. После этого ребенок уезжает. Других людей на аллее в то время не было."Мальчик имеет задержки в развитии. Он думал, что тушит пожар", — сказал собеседник агентства.Источник подчеркнул, что о семье ребенка отзываются "очень положительно".Полиция нашла мальчика. Он 2017 года рождения. С ним и его родителями провели профилактическую беседу. Собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. СУ СК по региону возбудило уголовное дело об осквернении символа воинской славы.
https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html
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ярославская область
ростовский район
россия
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происшествия, ярославская область, ростовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Ростовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области

Мальчик, потушивший Вечный огонь в Ярославской области, думал, что это пожар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вечный огонь. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Заливший водой Вечный огонь в Ярославской области восьмилетний мальчик имеет задержки в развитии, рассказал РИА Новости информированный источник.
Инцидент произошел в поселке Семибратово Ростовского района. Он попал на камеры видеонаблюдения. Мальчик лет подъехал к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде. Сначала он смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей. В них, вероятно, до этого стояли живые цветы. После этого ребенок уезжает. Других людей на аллее в то время не было.
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"Мальчик имеет задержки в развитии. Он думал, что тушит пожар", — сказал собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что о семье ребенка отзываются "очень положительно".
Полиция нашла мальчика. Он 2017 года рождения. С ним и его родителями провели профилактическую беседу. Собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. СУ СК по региону возбудило уголовное дело об осквернении символа воинской славы.
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ПроисшествияЯрославская областьРостовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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