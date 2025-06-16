https://ria.ru/20250616/ogon-2023066345.html

Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области

Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области - РИА Новости, 16.06.2025

Источник рассказал о ребенке, потушившем Вечный огонь в Ярославской области

Заливший водой Вечный огонь в Ярославской области восьмилетний мальчик имеет задержки в развитии, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:50:00+03:00

2025-06-16T10:50:00+03:00

2025-06-16T15:45:00+03:00

происшествия

ярославская область

ростовский район

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Заливший водой Вечный огонь в Ярославской области восьмилетний мальчик имеет задержки в развитии, рассказал РИА Новости информированный источник. Инцидент произошел в поселке Семибратово Ростовского района. Он попал на камеры видеонаблюдения. Мальчик лет подъехал к мемориалу Вечный огонь на двухколесном велосипеде. Сначала он смотрит на огонь, а затем заливает его водой из стоящих рядом емкостей. В них, вероятно, до этого стояли живые цветы. После этого ребенок уезжает. Других людей на аллее в то время не было."Мальчик имеет задержки в развитии. Он думал, что тушит пожар", — сказал собеседник агентства.Источник подчеркнул, что о семье ребенка отзываются "очень положительно".Полиция нашла мальчика. Он 2017 года рождения. С ним и его родителями провели профилактическую беседу. Собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. СУ СК по региону возбудило уголовное дело об осквернении символа воинской славы.

https://ria.ru/20250516/voronezh-2017377894.html

https://ria.ru/20250324/deti-2007025881.html

ярославская область

ростовский район

россия

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происшествия, ярославская область, ростовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)