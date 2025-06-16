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МИД Ирана: Тегеран придерживается обязательств по ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025
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11:15 16.06.2025 (обновлено: 11:25 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/obyazatelstva-2023073580.html
МИД Ирана: Тегеран придерживается обязательств по ДНЯО
МИД Ирана: Тегеран придерживается обязательств по ДНЯО - РИА Новости, 16.06.2025
МИД Ирана: Тегеран придерживается обязательств по ДНЯО
Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:15:00+03:00
2025-06-16T11:25:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток, свободный от оружия массового поражения", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022789694.html
тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном, ближний восток
В мире, Тегеран (город), Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Ближний Восток
МИД Ирана: Тегеран придерживается обязательств по ДНЯО

МИД Ирана: Тегеран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Как страна, являющаяся подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, мы осознаем свои обязательства и считаем, что ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии. Вот почему Иран всегда был глашатаем принципа "Ближний Восток, свободный от оружия массового поражения", - сказал Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
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В миреТегеран (город)ИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномБлижний Восток
 
 
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