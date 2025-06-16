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В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека - РИА Новости, 16.06.2025
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16:16 16.06.2025 (обновлено: 18:09 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/obstrely-2023155624.html
В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека
В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека - РИА Новости, 16.06.2025
В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека
Два жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:16:00+03:00
2025-06-16T18:09:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо."За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали два жителя Херсонской области. В Алешках осколочные ранения получил мужчина 1996 года рождения. Его доставили в районную больницу. В Новой Каховке после артобстрела госпитализирован мужчина 1956 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в Костогрызово повреждены два жилых дома, в Брилевке разрушены нежилые здания, в Великокопанском лесничестве произошёл лесной пожар — горело 1,1 гектара.Кроме того, под огонь попали: Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250616/vsu-2023168620.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия
В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека

В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ за сутки пострадали два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали два жителя Херсонской области. В Алешках осколочные ранения получил мужчина 1996 года рождения. Его доставили в районную больницу. В Новой Каховке после артобстрела госпитализирован мужчина 1956 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в Костогрызово повреждены два жилых дома, в Брилевке разрушены нежилые здания, в Великокопанском лесничестве произошёл лесной пожар — горело 1,1 гектара.
Кроме того, под огонь попали: Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияРоссия
 
 
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