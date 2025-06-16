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В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека

В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека - РИА Новости, 16.06.2025

В Херсонской области из-за обстрелов пострадали два человека

Два жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:16:00+03:00

2025-06-16T16:16:00+03:00

2025-06-16T18:09:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области пострадали за минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо."За минувшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадали два жителя Херсонской области. В Алешках осколочные ранения получил мужчина 1996 года рождения. Его доставили в районную больницу. В Новой Каховке после артобстрела госпитализирован мужчина 1956 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в Костогрызово повреждены два жилых дома, в Брилевке разрушены нежилые здания, в Великокопанском лесничестве произошёл лесной пожар — горело 1,1 гектара.Кроме того, под огонь попали: Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Пролетарка, Новая Маячка и Корсунка.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023168620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия