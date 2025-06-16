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Три группы российских паломников еще не покинули ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2025
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19:09 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/oae-2023192117.html
Три группы российских паломников еще не покинули ОАЭ
Три группы российских паломников еще не покинули ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2025
Три группы российских паломников еще не покинули ОАЭ
Три группы российских паломников в количестве 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию и направляющихся в Москву транзитом через Объединенные Арабские... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:09:00+03:00
2025-06-16T19:09:00+03:00
россия
оаэ
саудовская аравия
рушан аббясов
air arabia
обострение конфликта между израилем и ираном
хадж
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Три группы российских паломников в количестве 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию и направляющихся в Москву транзитом через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пока остаются в эмиратском городе Шардже, время вылета в Россию неизвестно, сообщил РИА Новости один из паломников Рамазан Чомаев. Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около 2 тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. По данным ассоциации, Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте. Зампред ДУМ РФ по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов сообщал РИА Новости, что более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. "Находимся в Шардже четвертые сутки по пути домой из Саудовской Аравии после совершения хаджа. Нас здесь из России три группы, общее количество около 150 человек. Нас расселили в хорошие отели, питаемся отлично, все чувствуют себя прекрасно. Шутим, что такой отдых в ОАЭ достается самым лучшим паломникам. Время рейсов в Москву постоянно переносится. В воскресенье сообщили, что вечером возможен вылет домой, но потом снова отменили. Ожидаем, больше ничего не остается. Нам тут хорошо, но хочется домой, там лучше", - рассказал Чомаев. По его словам, в составе группы – мусульмане из Москвы, Рязани, Новосибирска, Ставрополя. "Мы тут здорово вместе держимся, ходим в мечети, молимся. Дружные, неунывающие – вот что могу сказать про своих соотечественников. Россияне нигде не пропадут", - отметил он.
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россия, оаэ, саудовская аравия, рушан аббясов, air arabia, обострение конфликта между израилем и ираном, хадж, в мире
Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Рушан Аббясов, Air Arabia, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, хадж, В мире
Три группы российских паломников еще не покинули ОАЭ

Три группы российских паломников, совершавших хадж, остаются в Шардже

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Три группы российских паломников в количестве 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию и направляющихся в Москву транзитом через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пока остаются в эмиратском городе Шардже, время вылета в Россию неизвестно, сообщил РИА Новости один из паломников Рамазан Чомаев.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около 2 тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. По данным ассоциации, Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте. Зампред ДУМ РФ по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов сообщал РИА Новости, что более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Находимся в Шардже четвертые сутки по пути домой из Саудовской Аравии после совершения хаджа. Нас здесь из России три группы, общее количество около 150 человек. Нас расселили в хорошие отели, питаемся отлично, все чувствуют себя прекрасно. Шутим, что такой отдых в ОАЭ достается самым лучшим паломникам. Время рейсов в Москву постоянно переносится. В воскресенье сообщили, что вечером возможен вылет домой, но потом снова отменили. Ожидаем, больше ничего не остается. Нам тут хорошо, но хочется домой, там лучше", - рассказал Чомаев.
По его словам, в составе группы – мусульмане из Москвы, Рязани, Новосибирска, Ставрополя.
"Мы тут здорово вместе держимся, ходим в мечети, молимся. Дружные, неунывающие – вот что могу сказать про своих соотечественников. Россияне нигде не пропадут", - отметил он.
Паломники в долине Мина близ Мекки, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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РоссияОАЭСаудовская АравияРушан АббясовAir ArabiaОбострение конфликта между Израилем и ИраномхаджВ мире
 
 
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