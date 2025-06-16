Три группы российских паломников еще не покинули ОАЭ
Три группы российских паломников, совершавших хадж, остаются в Шардже
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Три группы российских паломников в количестве 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию и направляющихся в Москву транзитом через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пока остаются в эмиратском городе Шардже, время вылета в Россию неизвестно, сообщил РИА Новости один из паломников Рамазан Чомаев.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что около 2 тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. В их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. По данным ассоциации, Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте. Зампред ДУМ РФ по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов сообщал РИА Новости, что более 300 граждан РФ, совершавших хадж в Мекку и Медину (Саудовская Аравия), не могут вылететь из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в Россию из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Находимся в Шардже четвертые сутки по пути домой из Саудовской Аравии после совершения хаджа. Нас здесь из России три группы, общее количество около 150 человек. Нас расселили в хорошие отели, питаемся отлично, все чувствуют себя прекрасно. Шутим, что такой отдых в ОАЭ достается самым лучшим паломникам. Время рейсов в Москву постоянно переносится. В воскресенье сообщили, что вечером возможен вылет домой, но потом снова отменили. Ожидаем, больше ничего не остается. Нам тут хорошо, но хочется домой, там лучше", - рассказал Чомаев.
По его словам, в составе группы – мусульмане из Москвы, Рязани, Новосибирска, Ставрополя.
"Мы тут здорово вместе держимся, ходим в мечети, молимся. Дружные, неунывающие – вот что могу сказать про своих соотечественников. Россияне нигде не пропадут", - отметил он.