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Американский авианосец Nimitz покинул Южно-Китайское море - РИА Новости, 16.06.2025
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11:32 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/nimitz-2023080587.html
Американский авианосец Nimitz покинул Южно-Китайское море
Американский авианосец Nimitz покинул Южно-Китайское море - РИА Новости, 16.06.2025
Американский авианосец Nimitz покинул Южно-Китайское море
Американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:32:00+03:00
2025-06-16T11:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
южно-китайское море
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные портала отслеживания судов Marine Traffiс. Ранее журнал Military Watch сообщил, что воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана. "Это чрезвычайная операционная необходимость", - сообщил источник агентства в связи с отбытием авианосца. По словам других собеседников агентства, 20 июня авианосец должен был посетить вьетнамский город Дананг, однако его посещение было отменено. Агентство добавляет со ссылкой на командование Тихоокеанского флота американских ВМС, что авианосная группа США во главе с Nimitz провела на прошлой неделе операции по обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, южно-китайское море, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Южно-Китайское море, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Американский авианосец Nimitz покинул Южно-Китайское море

Американский авианосец Nimitz покинул Южно-Китайское море и движется на запад

© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Samuel BaconАвианосец USS Nimitz
Авианосец USS Nimitz - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Samuel Bacon
Авианосец USS Nimitz . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский авианосец Nimitz покинул воды Южно-Китайского моря и движется в западном направлении на фоне конфликта Израиля и Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и данные портала отслеживания судов Marine Traffiс.
Ранее журнал Military Watch сообщил, что воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана.
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"Это чрезвычайная операционная необходимость", - сообщил источник агентства в связи с отбытием авианосца. По словам других собеседников агентства, 20 июня авианосец должен был посетить вьетнамский город Дананг, однако его посещение было отменено.
Агентство добавляет со ссылкой на командование Тихоокеанского флота американских ВМС, что авианосная группа США во главе с Nimitz провела на прошлой неделе операции по обеспечению морской безопасности в Южно-Китайском море.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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