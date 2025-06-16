https://ria.ru/20250616/nerpy-2023211887.html

В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп

В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп - РИА Новости, 16.06.2025

В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп

Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив Балтийского моря после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:14:00+03:00

2025-06-16T21:14:00+03:00

2025-06-16T21:16:00+03:00

хорошие новости

общество

балтийское море

финский залив

репино

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023210330_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f3c5d31e69ebf19f02dc9d8fffa4093e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив Балтийского моря после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Пятнадцатого июня Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Нарвский залив Балтийского моря пятерых реабилитированных балтийских кольчатых нерп. Этот выпуск по праву назван самым главным и ценным в сезоне", - говорится в сообщении. В частности, в море выпустили четырех самок и одного самца, найденных ослабленными в конце марта – начале апреля в разных точках побережья Финского залива (бухта Батарейная, Шепелево, Сосновый Бор, 34-й километр, поселок Приветнинское). Отмечается, что за время реабилитации в центре на территории Водоканала в Репино нерпы полностью окрепли, достигли оптимального для выпуска веса (около 20 килограммов), демонстрировали охотничьи инстинкты и сохранили природную осторожность, не проявляя привязанности к человеку. "Сохранить в такой ситуации пять жизней — настоящая победа. Каждая спасенная нерпа — бесценный вклад в будущее популяции", - отмечают в Фонде друзей балтийской нерпы. Специалисты фонда надеются, что эти пять нерп не только выживут, но и внесут вклад в восстановление популяции уникальных обитателей Балтики. В настоящее время популяция балтийской кольчатой нерпы в Финском заливе находится на критически низком уровне — насчитывается не более 100 особей, при этом ежегодно рождается около 20 детенышей. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971718097.html

https://ria.ru/20250516/zaliv-2017499146.html

балтийское море

финский залив

репино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив после реабилитации Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив после реабилитации, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Отмечается, что за время реабилитации нерпы достигли оптимального веса (около 20 килограммов), демонстрировали охотничьи инстинкты и сохранили природную осторожность. 2025-06-16T21:14 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, балтийское море, финский залив, репино, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы