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В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп - РИА Новости, 16.06.2025
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21:14 16.06.2025 (обновлено: 21:16 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/nerpy-2023211887.html
В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп
В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп - РИА Новости, 16.06.2025
В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп
Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив Балтийского моря после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:14:00+03:00
2025-06-16T21:16:00+03:00
хорошие новости
общество
балтийское море
финский залив
репино
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив Балтийского моря после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Пятнадцатого июня Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Нарвский залив Балтийского моря пятерых реабилитированных балтийских кольчатых нерп. Этот выпуск по праву назван самым главным и ценным в сезоне", - говорится в сообщении. В частности, в море выпустили четырех самок и одного самца, найденных ослабленными в конце марта – начале апреля в разных точках побережья Финского залива (бухта Батарейная, Шепелево, Сосновый Бор, 34-й километр, поселок Приветнинское). Отмечается, что за время реабилитации в центре на территории Водоканала в Репино нерпы полностью окрепли, достигли оптимального для выпуска веса (около 20 килограммов), демонстрировали охотничьи инстинкты и сохранили природную осторожность, не проявляя привязанности к человеку. "Сохранить в такой ситуации пять жизней — настоящая победа. Каждая спасенная нерпа — бесценный вклад в будущее популяции", - отмечают в Фонде друзей балтийской нерпы. Специалисты фонда надеются, что эти пять нерп не только выживут, но и внесут вклад в восстановление популяции уникальных обитателей Балтики. В настоящее время популяция балтийской кольчатой нерпы в Финском заливе находится на критически низком уровне — насчитывается не более 100 особей, при этом ежегодно рождается около 20 детенышей. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250331/nerpa-2008495585.html
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971718097.html
https://ria.ru/20250516/zaliv-2017499146.html
балтийское море
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353
60
353
60
Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив после реабилитации
Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив после реабилитации, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Отмечается, что за время реабилитации нерпы достигли оптимального веса (около 20 килограммов), демонстрировали охотничьи инстинкты и сохранили природную осторожность.
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общество, балтийское море, финский залив, репино, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы
Хорошие новости, Общество, Балтийское море, Финский залив, Репино, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы
В Нарвский залив выпустили пять балтийских нерп

В Нарвский залив Балтийского моря после реабилитации выпустили 5 балтийских нерп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Пять балтийских нерп выпустили в Нарвский залив Балтийского моря после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
«
"Пятнадцатого июня Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Нарвский залив Балтийского моря пятерых реабилитированных балтийских кольчатых нерп. Этот выпуск по праву назван самым главным и ценным в сезоне", - говорится в сообщении.
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В частности, в море выпустили четырех самок и одного самца, найденных ослабленными в конце марта – начале апреля в разных точках побережья Финского залива (бухта Батарейная, Шепелево, Сосновый Бор, 34-й километр, поселок Приветнинское).
Отмечается, что за время реабилитации в центре на территории Водоканала в Репино нерпы полностью окрепли, достигли оптимального для выпуска веса (около 20 килограммов), демонстрировали охотничьи инстинкты и сохранили природную осторожность, не проявляя привязанности к человеку.
«
"Сохранить в такой ситуации пять жизней — настоящая победа. Каждая спасенная нерпа — бесценный вклад в будущее популяции", - отмечают в Фонде друзей балтийской нерпы.
Специалисты фонда надеются, что эти пять нерп не только выживут, но и внесут вклад в восстановление популяции уникальных обитателей Балтики.
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В настоящее время популяция балтийской кольчатой нерпы в Финском заливе находится на критически низком уровне — насчитывается не более 100 особей, при этом ежегодно рождается около 20 детенышей.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом".
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиОбществоБалтийское мореФинский заливРепиноГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФонд друзей балтийской нерпы
 
 
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