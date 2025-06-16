https://ria.ru/20250616/neft-2023155725.html

СМИ раскрыли, почему план G7 против России может провалиться

СМИ раскрыли, почему план G7 против России может провалиться - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ раскрыли, почему план G7 против России может провалиться

Усилия в направлении договоренности о снижении потолка цены на нефть из России в рамках предстоящего саммита G7 осложняются ростом цен на топливо в мире,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:18:00+03:00

2025-06-16T16:18:00+03:00

2025-06-16T16:18:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Усилия в направлении договоренности о снижении потолка цены на нефть из России в рамках предстоящего саммита G7 осложняются ростом цен на топливо в мире, наблюдаемым после воздушных ударов Израиля по Ирану, передает агентство Рейтер. Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского союза и приглашённые страны-партнёры. "Усилия с целью достигнуть договоренности о снижении потолка цены G7 на российскую нефть, даже если (президент США Дональд - ред.) Трамп решит отказаться от участия в них, осложняются ростом цен на нефть с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану 12 июня", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на дипломатические источники. После этого, в пятницу, котировки нефти в мире подскочили примерно на 7%. При этом с началом новой недели наблюдается небольшая коррекция - примерно на 1%. В итоге цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent достигает 73,5 доллара за баррель. Рейтер также указывает на то, что Канада отказалась от стремления добиться всеобъемлющего коммюнике по итогам мероприятия, и вместо этого работает над принятием заявления председателя саммита, в котором будет кратко изложено содержание дискуссий сторон. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250616/zakon-2023099536.html

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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сша, али хаменеи, g7, brent