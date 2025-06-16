Рейтинг@Mail.ru
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/neft-2023041395.html
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран примет решение о закрытии Ормузского пролива, пишет турецкая проправительственная газета... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T07:41:00+03:00
2025-06-16T07:41:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
израиль
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_3029f4bc3f9117c5d226b92d2d866622.jpg
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран примет решение о закрытии Ормузского пролива, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил 14 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Если Иран закроет Ормузский пролив, есть опасения, что цены на нефть вырастут до 120-130 долларов. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив", - пишет издание. Издание предполагает, что конфликт между Израилем и Ираном будет продолжаться еще некоторое время. "Влияние войны на экономику зависит от того, как долго будут продолжаться эти атаки и будут ли они углубляться. Если война будет продолжаться, то есть опасения, что она окажет разрушительное воздействие на экономику. Но если война закончится в течение 14 дней, как и планировалось, то влияние на экономику будет ограниченным", - пишет газета. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250614/pushkov-2022750136.html
https://ria.ru/20250613/iran-2022719116.html
https://ria.ru/20250615/iran-2022979784.html
иран
ормузский пролив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_f19b4e12c352bf6e9fa194b28ee5dfe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, израиль, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, цены на нефть
В мире, Иран, Ормузский пролив, Израиль, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Цены на нефть
Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, пишут СМИ

Hürriyet: цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель, если Иран примет решение о закрытии Ормузского пролива, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил 14 июня член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Пушков раскрыл страшные последствия конфликта между Израилем и Ираном
14 июня, 05:39
"Если Иран закроет Ормузский пролив, есть опасения, что цены на нефть вырастут до 120-130 долларов. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив", - пишет издание.
Издание предполагает, что конфликт между Израилем и Ираном будет продолжаться еще некоторое время.
"Влияние войны на экономику зависит от того, как долго будут продолжаться эти атаки и будут ли они углубляться. Если война будет продолжаться, то есть опасения, что она окажет разрушительное воздействие на экономику. Но если война закончится в течение 14 дней, как и планировалось, то влияние на экономику будет ограниченным", - пишет газета.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана
13 июня, 22:24
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Мины на борту корабль Iran Ajr - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 12:45
 
В миреИранОрмузский проливИзраильАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и ИраномЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала