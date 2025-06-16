https://ria.ru/20250616/nato-2023174441.html

НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ

НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025

НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ

Страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США в сфере... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:39:00+03:00

2025-06-16T17:39:00+03:00

2025-06-16T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США в сфере радиоэлектронной борьбы, сообщает портал Defense News со ссылкой на вице-президента итальянского оборонного холдинга Leonardo Майка Ли.Как указывает Defense News, Европа в значительной степени зависит от США в области РЭБ. По словам Ли, ряд стран ЕС явно не хотят быть столь зависимыми от США, как ранее."От 10 до 20 стран НАТО выразили свою заинтересованность в потенциале, аналогичном предоставленному (компанией - ред.) Великобритании беспилотнику-глушителю радаров StormShroud", - говорится в сообщении.Как отмечает портал, холдинг разработал систему BriteStorm, которая используется для подавления радаров противника и вызывает значительный интерес стран-членов НАТО.

https://ria.ru/20250616/nato-2023112348.html

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нато, в мире, сша, технологии