https://ria.ru/20250616/nato-2023174441.html
НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ
НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ
Страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США в сфере... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:39:00+03:00
2025-06-16T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО заинтересованы в беспилотниках, оснащенных системой подавления радаров, на фоне стремлений снизить зависимость от поддержки США в сфере радиоэлектронной борьбы, сообщает портал Defense News со ссылкой на вице-президента итальянского оборонного холдинга Leonardo Майка Ли.Как указывает Defense News, Европа в значительной степени зависит от США в области РЭБ. По словам Ли, ряд стран ЕС явно не хотят быть столь зависимыми от США, как ранее."От 10 до 20 стран НАТО выразили свою заинтересованность в потенциале, аналогичном предоставленному (компанией - ред.) Великобритании беспилотнику-глушителю радаров StormShroud", - говорится в сообщении.Как отмечает портал, холдинг разработал систему BriteStorm, которая используется для подавления радаров противника и вызывает значительный интерес стран-членов НАТО.
https://ria.ru/20250616/nato-2023112348.html
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нато, в мире, сша, технологии
НАТО, В мире, США, Технологии
НАТО заинтересована в БПЛА с системой подавления радаров, пишут СМИ
Defense News: НАТО заинтересована в беспилотниках с системой подавления радаров