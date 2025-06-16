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"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией - РИА Новости, 16.06.2025
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13:36 16.06.2025 (обновлено: 14:45 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/nato-2023112348.html
"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией
"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией - РИА Новости, 16.06.2025
"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией
Граничащие с Россией государства Североатлантического альянса готовят свои системы здравоохранения к возможным боевым действиям, пишет Politico. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граничащие с Россией государства Североатлантического альянса готовят свои системы здравоохранения к возможным боевым действиям, пишет Politico.&quot;Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. &lt;...&gt; Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны&quot;, — говорится в публикации.Опрошенный изданием замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец считает, что столкновение с Россией уже стало вопросом времени.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2023096853.html
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россия, москва, европа, politico, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Politico, НАТО, В мире
"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией

Politico: приграничные с РФ страны НАТО готовят системы здравоохранения к войне

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граничащие с Россией государства Североатлантического альянса готовят свои системы здравоохранения к возможным боевым действиям, пишет Politico.
«

"Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. <...> Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны", — говорится в публикации.

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Опрошенный изданием замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец считает, что столкновение с Россией уже стало вопросом времени.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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