"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией
Politico: приграничные с РФ страны НАТО готовят системы здравоохранения к войне
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граничащие с Россией государства Североатлантического альянса готовят свои системы здравоохранения к возможным боевым действиям, пишет Politico.
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"Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. <...> Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны", — говорится в публикации.
Опрошенный изданием замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец считает, что столкновение с Россией уже стало вопросом времени.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.