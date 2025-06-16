https://ria.ru/20250616/nato-2023112348.html

"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией

"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией - РИА Новости, 16.06.2025

"Все страны восточного фланга". НАТО начала операцию на границе с Россией

Граничащие с Россией государства Североатлантического альянса готовят свои системы здравоохранения к возможным боевым действиям, пишет Politico. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:36:00+03:00

2025-06-16T13:36:00+03:00

2025-06-16T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граничащие с Россией государства Североатлантического альянса готовят свои системы здравоохранения к возможным боевым действиям, пишет Politico."Все страны восточного фланга НАТО пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы для систем здравоохранения, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения. <...> Конфликт на Украине разрушил иллюзию, что Европа свободна от войны", — говорится в публикации.Опрошенный изданием замглавы эстонской системы здравоохранения Рагнар Вайкнемец считает, что столкновение с Россией уже стало вопросом времени.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2023096853.html

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