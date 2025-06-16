https://ria.ru/20250616/nagrada-2023159581.html

Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина

Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:36:00+03:00

2025-06-16T16:36:00+03:00

2025-06-16T16:43:00+03:00

общество

россия

псков

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина. Указ о государственных наградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Елкина Бориса Андреевича - главу города Пскова", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250616/artek-2023154304.html

россия

псков

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, псков, владимир путин