Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 16.06.2025 (обновлено: 16:43 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/nagrada-2023159581.html
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина
Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:36:00+03:00
2025-06-16T16:43:00+03:00
общество
россия
псков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023160273_0:97:600:435_1920x0_80_0_0_a98136c97963a56e77870826889042ed.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина. Указ о государственных наградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Елкина Бориса Андреевича - главу города Пскова", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250616/artek-2023154304.html
россия
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023160273_0:41:600:491_1920x0_80_0_0_aa7810cb5e07a8467c1fcebfe23f3698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, псков, владимир путин
Общество, Россия, Псков, Владимир Путин
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина

Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" главу Пскова Елкина

© Фото : муниципальное образование "Город Псков"Глава Пскова Борис Елкин
Глава Пскова Борис Елкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : муниципальное образование "Город Псков"
Глава Пскова Борис Елкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина.
Указ о государственных наградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Елкина Бориса Андреевича - главу города Пскова", - говорится в указе.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин наградил директора и сотрудников "Артека"
Вчера, 16:11
 
ОбществоРоссияПсковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала