https://ria.ru/20250616/nagrada-2023159581.html
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина
Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:36:00+03:00
2025-06-16T16:36:00+03:00
2025-06-16T16:43:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Пскова Бориса Елкина. Указ о государственных наградах опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить: медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени... Елкина Бориса Андреевича - главу города Пскова", - говорится в указе.
https://ria.ru/20250616/artek-2023154304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, псков, владимир путин
Общество, Россия, Псков, Владимир Путин
Путин наградил главу Пскова Бориса Елкина
Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" главу Пскова Елкина