https://ria.ru/20250616/mvd-2023160431.html
МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта
МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта - РИА Новости, 17.06.2025
МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опровергла сообщения о новом дизайне паспорта гражданина России, уточнив, что изучается... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T16:42:00+03:00
2025-06-16T16:42:00+03:00
2025-06-17T02:59:00+03:00
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
паспорт
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опровергла сообщения о новом дизайне паспорта гражданина России, уточнив, что изучается возможность усиления степени его защиты.Как уточнила Волк, МВД и другие органы власти не разрабатывают новый вид паспорта, законодательные инициативы по данному вопросу также отсутствуют.Вместе с тем, добавила представитель МВД, ведомство рассматривает возможность "совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты".
https://ria.ru/20250602/natsservis-2020478106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт
Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Паспорт
МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта
МВД: информация о новом дизайне паспорта РФ не соответствует действительности