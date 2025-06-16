https://ria.ru/20250616/mvd-2023160431.html

МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта

МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта - РИА Новости, 17.06.2025

МВД опровергло информацию о новом дизайне российского паспорта

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опровергла сообщения о новом дизайне паспорта гражданина России, уточнив, что изучается... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T16:42:00+03:00

2025-06-16T16:42:00+03:00

2025-06-17T02:59:00+03:00

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

паспорт

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опровергла сообщения о новом дизайне паспорта гражданина России, уточнив, что изучается возможность усиления степени его защиты.Как уточнила Волк, МВД и другие органы власти не разрабатывают новый вид паспорта, законодательные инициативы по данному вопросу также отсутствуют.Вместе с тем, добавила представитель МВД, ведомство рассматривает возможность "совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты".

https://ria.ru/20250602/natsservis-2020478106.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), паспорт