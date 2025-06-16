https://ria.ru/20250616/mvd-2023159880.html
Адвокат редактора URA.RU рассказала о ходе дела
Адвокат редактора URA.RU рассказала о ходе дела - РИА Новости, 16.06.2025
Адвокат редактора URA.RU рассказала о ходе дела
Доказательства передачи денег редактором свердловской редакции URA.RU Денисом Аллаяровым отсутствуют в материалах уголовного дела о даче им взятки сотруднику... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:36:00+03:00
2025-06-16T16:36:00+03:00
2025-06-16T16:36:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Доказательства передачи денег редактором свердловской редакции URA.RU Денисом Аллаяровым отсутствуют в материалах уголовного дела о даче им взятки сотруднику полиции, сообщила РИА Новости адвокат журналиста Светлана Герасимова. "Факт передачи денег ничем не подтверждается. В материалах дела есть только донос его родного дяди. Никаких доказательств факта передачи денег нет", - сказала собеседница агентства. Ранее она сообщала РИА Новости, что Аллаярову вменяют один эпизод дачи взятки. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа.
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происшествия, жкх, екатеринбург, урал, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, ЖКХ, Екатеринбург, Урал, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Адвокат редактора URA.RU рассказала о ходе дела
Адвокат Герасимова: доказательств передачи денег редактором Аллаяровым нет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Доказательства передачи денег редактором свердловской редакции URA.RU Денисом Аллаяровым отсутствуют в материалах уголовного дела о даче им взятки сотруднику полиции, сообщила РИА Новости адвокат журналиста Светлана Герасимова.
"Факт передачи денег ничем не подтверждается. В материалах дела есть только донос его родного дяди. Никаких доказательств факта передачи денег нет", - сказала собеседница агентства.
Ранее она сообщала РИА Новости, что Аллаярову вменяют один эпизод дачи взятки.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа.