https://ria.ru/20250616/moskva-2023097408.html

Москвичей предупредили о похолодании

Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 16.06.2025

Москвичей предупредили о похолодании

Похолодание ожидается в Москве на выходных, в субботу температура воздуха опустится до плюс 17 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:29:00+03:00

2025-06-16T12:29:00+03:00

2025-06-16T12:29:00+03:00

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на выходных, в субботу температура воздуха опустится до плюс 17 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "К сожалению, погоду в столице в течение недели будут определять атлантические циклоны. В понедельник Москва будет находиться в гребне повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет солнечная. А вот в последующие дни в Москве ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Атмосферное давление будет понижаться. Пока что это существенно на температурном режиме сказываться не будет, потому что еще во вторник в Москве будет плюс 21 - плюс 23 градуса. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в среду в Москве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь. С четверга на пятницу дождя станет больше. Ночная минимальная температура со вторника по четверг будет в пределах плюс 12 - плюс 15 градусов, то есть ночи будут довольно теплые. "Дневная температура в среду в Москве плюс 21 - плюс 23 градуса. В четверг из-за того, что дождя и облаков будет больше, температура опустится до плюс 17 - плюс 19 градусов, то есть температура воздуха уже будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В пятницу ожидается умеренно прохладная и довольно ветреная погода", - добавила Позднякова. Она подчеркнула, что субботний день обещает быть по-летнему холодным, потому что минимальная ночная температура в Москве составит плюс 7 - плюс 12 градусов, а дневная температура опустится до плюс 12 - плюс 17 градусов. В этот день будет дуть плотный северный ветер. Температура будет ниже нормы примерно на 5 градусов. "Надеемся, что жаркая погода придет к нам в последнюю пятидневку июня. Так было в марте, в апреле, мае. Так что будем рассчитывать на последние дни", - уточнила Позднякова.

https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html

https://ria.ru/20250612/allergiya-2022410419.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода