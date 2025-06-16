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Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 16.06.2025
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12:29 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/moskva-2023097408.html
Москвичей предупредили о похолодании
Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 16.06.2025
Москвичей предупредили о похолодании
Похолодание ожидается в Москве на выходных, в субботу температура воздуха опустится до плюс 17 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:29:00+03:00
2025-06-16T12:29:00+03:00
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на выходных, в субботу температура воздуха опустится до плюс 17 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "К сожалению, погоду в столице в течение недели будут определять атлантические циклоны. В понедельник Москва будет находиться в гребне повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет солнечная. А вот в последующие дни в Москве ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Атмосферное давление будет понижаться. Пока что это существенно на температурном режиме сказываться не будет, потому что еще во вторник в Москве будет плюс 21 - плюс 23 градуса. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в среду в Москве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь. С четверга на пятницу дождя станет больше. Ночная минимальная температура со вторника по четверг будет в пределах плюс 12 - плюс 15 градусов, то есть ночи будут довольно теплые. "Дневная температура в среду в Москве плюс 21 - плюс 23 градуса. В четверг из-за того, что дождя и облаков будет больше, температура опустится до плюс 17 - плюс 19 градусов, то есть температура воздуха уже будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В пятницу ожидается умеренно прохладная и довольно ветреная погода", - добавила Позднякова. Она подчеркнула, что субботний день обещает быть по-летнему холодным, потому что минимальная ночная температура в Москве составит плюс 7 - плюс 12 градусов, а дневная температура опустится до плюс 12 - плюс 17 градусов. В этот день будет дуть плотный северный ветер. Температура будет ниже нормы примерно на 5 градусов. "Надеемся, что жаркая погода придет к нам в последнюю пятидневку июня. Так было в марте, в апреле, мае. Так что будем рассчитывать на последние дни", - уточнила Позднякова.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о похолодании

В Москве на выходных ожидается похолодание до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на выходных, в субботу температура воздуха опустится до плюс 17 градусов, что примерно на 5 градусов ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"К сожалению, погоду в столице в течение недели будут определять атлантические циклоны. В понедельник Москва будет находиться в гребне повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет солнечная. А вот в последующие дни в Москве ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Атмосферное давление будет понижаться. Пока что это существенно на температурном режиме сказываться не будет, потому что еще во вторник в Москве будет плюс 21 - плюс 23 градуса. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что в среду в Москве будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь. С четверга на пятницу дождя станет больше. Ночная минимальная температура со вторника по четверг будет в пределах плюс 12 - плюс 15 градусов, то есть ночи будут довольно теплые.
"Дневная температура в среду в Москве плюс 21 - плюс 23 градуса. В четверг из-за того, что дождя и облаков будет больше, температура опустится до плюс 17 - плюс 19 градусов, то есть температура воздуха уже будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В пятницу ожидается умеренно прохладная и довольно ветреная погода", - добавила Позднякова.
Она подчеркнула, что субботний день обещает быть по-летнему холодным, потому что минимальная ночная температура в Москве составит плюс 7 - плюс 12 градусов, а дневная температура опустится до плюс 12 - плюс 17 градусов. В этот день будет дуть плотный северный ветер. Температура будет ниже нормы примерно на 5 градусов.
"Надеемся, что жаркая погода придет к нам в последнюю пятидневку июня. Так было в марте, в апреле, мае. Так что будем рассчитывать на последние дни", - уточнила Позднякова.
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