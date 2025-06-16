Ефимов: для ЖК по реновации на юго-востоке Москвы выделили 20 площадок
Ефимов: в рамках реновации выделили 20 стартовых площадок для новых ЖК в ЮВАО
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В мае в рамках программы реновации под строительство новых домов на юго-востоке Москвы выбрали 20 стартовых площадок, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Для обеспечения волнового переселения жителей по программе реновации город подбирает новые стартовые площадки, где возводятся современные жилые комплексы, квартиры в которых будут с готовой улучшенной отделкой. Так, в мае этого года в Юго-Восточном административном округе в программу включили 20 таких площадок", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На выбранных площадках появятся около 442 тысяч квадратных метров жилья, где смогут поселиться примерно 16 тысяч человек, добавил замглавы города.
В сообщении пресс-службы градкомплекса также уточняется, что подобранные площадки находятся в шести районах округа. Например, шесть штук – в Текстильщиках, пять – в Рязанском, по три – в Лефортове и Южнопортовом, две – в Нижегородском, одна – в Капотне.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о добавлении в программу реновации еще 131 площадки.