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Столичному предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет - РИА Новости, 16.06.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:30 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/moskabel-2023145611.html
Столичному предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет
Столичному предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет - РИА Новости, 16.06.2025
Столичному предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет
Московскому предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет, за этот период завод выпустил около 5 миллионов километров кабельно-проводниковой продукции, заявил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:30:00+03:00
2025-06-16T15:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
технологии
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Московскому предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет, за этот период завод выпустил около 5 миллионов километров кабельно-проводниковой продукции, заявил министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Производство "Москабеля" – полностью собственное: от обработки катанки из меди до выпуска самого изделия. Продукция, создаваемая компанией, используется в различных государственных проектах – в том числе, на объектах транспорта, энергетики и инфраструктуры."Завод был основан в 1895 году, став одним из старейших предприятий столицы. “Москабель” сформировал историю отечественной кабельной промышленности и на протяжении всего своего существования был неотъемлемой частью индустриализации и электрификации страны, обеспечивая ключевые стратегические проекты в строительстве, нефтегазовой отрасли, транспорте. Сегодня – это один из ведущих московских заводов, который при поддержке города выпускает высокотехнологичную продукцию, востребованную как в России, так и за рубежом", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Всего завод выпускает более 70 тысяч изделий, среди них – оптические и силовые кабели. В портфеле компании свыше 80 наименований, на которые у "Москабеля" есть патенты. Также предприятие активно изучает и внедряет новые решения. За 2024 год объем продаж составил 51 миллиард рублей, а в развитие инфраструктуры, закупку оборудования и инновации вложено свыше 1,2 миллиарда рублей.Как рассказал генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков, накануне круглой даты запущена вторая очередь цеха по выпуску спецкабелей, предназначенных для нефтегазового сектора и судостроения. Благодаря этому выпуск кабелей увеличился на 5 тысяч километров в год. Расширение производства планируется и в 2026 году.Предприятию в 2022 году присвоили статус промышленного комплекса. У него есть право на налоговые льготы, предусмотренные московским законодательством. Сэкономленные деньги идут на модернизацию завода.
https://ria.ru/20250616/moskva-2023083748.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Технологии
Столичному предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет

За 130 лет столичное предприятие "Москабель" выпустило около 5 млн км продукции

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЗавод "Москабель"
Завод Москабель - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Завод "Москабель"
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Московскому предприятию "Москабель" исполнилось 130 лет, за этот период завод выпустил около 5 миллионов километров кабельно-проводниковой продукции, заявил министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Производство "Москабеля" – полностью собственное: от обработки катанки из меди до выпуска самого изделия. Продукция, создаваемая компанией, используется в различных государственных проектах – в том числе, на объектах транспорта, энергетики и инфраструктуры.
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"Завод был основан в 1895 году, став одним из старейших предприятий столицы. “Москабель” сформировал историю отечественной кабельной промышленности и на протяжении всего своего существования был неотъемлемой частью индустриализации и электрификации страны, обеспечивая ключевые стратегические проекты в строительстве, нефтегазовой отрасли, транспорте. Сегодня – это один из ведущих московских заводов, который при поддержке города выпускает высокотехнологичную продукцию, востребованную как в России, так и за рубежом", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Всего завод выпускает более 70 тысяч изделий, среди них – оптические и силовые кабели. В портфеле компании свыше 80 наименований, на которые у "Москабеля" есть патенты. Также предприятие активно изучает и внедряет новые решения. За 2024 год объем продаж составил 51 миллиард рублей, а в развитие инфраструктуры, закупку оборудования и инновации вложено свыше 1,2 миллиарда рублей.
Как рассказал генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков, накануне круглой даты запущена вторая очередь цеха по выпуску спецкабелей, предназначенных для нефтегазового сектора и судостроения. Благодаря этому выпуск кабелей увеличился на 5 тысяч километров в год. Расширение производства планируется и в 2026 году.
Предприятию в 2022 году присвоили статус промышленного комплекса. У него есть право на налоговые льготы, предусмотренные московским законодательством. Сэкономленные деньги идут на модернизацию завода.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТехнологии
 
 
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