https://ria.ru/20250616/moldaviya-2023189681.html

МИД Молдавии заявил о невозможности эвакуации своих граждан из Израиля

МИД Молдавии заявил о невозможности эвакуации своих граждан из Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

МИД Молдавии заявил о невозможности эвакуации своих граждан из Израиля

Двадцать шесть граждан Молдавии обратились к дипломатам с просьбой организовать их эвакуацию из Израиля, однако организация чартерного рейса пока невозможна,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:53:00+03:00

2025-06-16T18:53:00+03:00

2025-06-16T18:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Двадцать шесть граждан Молдавии обратились к дипломатам с просьбой организовать их эвакуацию из Израиля, однако организация чартерного рейса пока невозможна, сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел республики. "Двадцать шесть граждан Молдавии запросили информацию о вариантах эвакуации и возможной организации чартерного рейса из Израиля. Все они были проинформированы об основной ситуации и выезде из Израиля. Чартерные рейсы в настоящее время не могут осуществляться, поскольку воздушное пространство закрыто", - сообщили в МИД журналистам. В министерстве отметили, что на данный момент остаются открытыми сухопутные пункты пограничного пропуска в Иорданию и Египет, работает переправа через реку Иордан. В связи с этим гражданам рекомендована возможность самостоятельно покинуть опасную территорию. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/egipet-2022611630.html

https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, молдавия, обострение конфликта между израилем и ираном