МИД Молдавии заявил о невозможности эвакуации своих граждан из Израиля
Кишинев заявил, что не может организовать рейс для эвакуации молдаван из Израиля
© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Двадцать шесть граждан Молдавии обратились к дипломатам с просьбой организовать их эвакуацию из Израиля, однако организация чартерного рейса пока невозможна, сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел республики.
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"Двадцать шесть граждан Молдавии запросили информацию о вариантах эвакуации и возможной организации чартерного рейса из Израиля. Все они были проинформированы об основной ситуации и выезде из Израиля. Чартерные рейсы в настоящее время не могут осуществляться, поскольку воздушное пространство закрыто", - сообщили в МИД журналистам.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.