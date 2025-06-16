https://ria.ru/20250616/minzdrav-2023146810.html
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака - РИА Новости, 16.06.2025
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака
Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:26:00+03:00
2025-06-16T15:26:00+03:00
2025-06-16T15:26:00+03:00
общество
россия
здоровье
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90817/04/908170401_0:78:4129:2401_1920x0_80_0_0_84a014e45de2d6d4603039d4a5c64368.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья. Он напомнил, что в 2019 году была принята Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Она рассчитана до 2035 года. "В рамках федерального проекта также были реализованы мероприятия, которые позволили снизить распространение курения табака. И благодаря этим мероприятиям в 2024 году распространение курения табака в возрасте 15 лет и старше составляло 18,6%, что на 4,6% ниже показателя начала проекта - 2019 года", - сказал Камкин.
https://ria.ru/20250531/kurenie-2020086115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90817/04/908170401_458:0:4129:2753_1920x0_80_0_0_6aaf6f38fbba506fb71c263f990121a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье, госдума рф
Общество, Россия, Здоровье, Госдума РФ
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака
Минздрав: распространение курения табака у людей старше 15 лет снизилось на 4,6%
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья.
Он напомнил, что в 2019 году была принята Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Она рассчитана до 2035 года.
"В рамках федерального проекта также были реализованы мероприятия, которые позволили снизить распространение курения табака. И благодаря этим мероприятиям в 2024 году распространение курения табака в возрасте 15 лет и старше составляло 18,6%, что на 4,6% ниже показателя начала проекта - 2019 года", - сказал Камкин.