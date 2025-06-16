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Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака - РИА Новости, 16.06.2025
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15:26 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/minzdrav-2023146810.html
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака - РИА Новости, 16.06.2025
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака
Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:26:00+03:00
2025-06-16T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья. Он напомнил, что в 2019 году была принята Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Она рассчитана до 2035 года. "В рамках федерального проекта также были реализованы мероприятия, которые позволили снизить распространение курения табака. И благодаря этим мероприятиям в 2024 году распространение курения табака в возрасте 15 лет и старше составляло 18,6%, что на 4,6% ниже показателя начала проекта - 2019 года", - сказал Камкин.
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общество, россия, здоровье, госдума рф
Общество, Россия, Здоровье, Госдума РФ
Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака

Минздрав: распространение курения табака у людей старше 15 лет снизилось на 4,6%

© Fotolia / wasansrisawatТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Fotolia / wasansrisawat
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья.
Он напомнил, что в 2019 году была принята Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Она рассчитана до 2035 года.
"В рамках федерального проекта также были реализованы мероприятия, которые позволили снизить распространение курения табака. И благодаря этим мероприятиям в 2024 году распространение курения табака в возрасте 15 лет и старше составляло 18,6%, что на 4,6% ниже показателя начала проекта - 2019 года", - сказал Камкин.
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