https://ria.ru/20250616/minzdrav-2023146810.html

Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака

Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака - РИА Новости, 16.06.2025

Минздрав рассказал о снижении распространенности курения табака

Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:26:00+03:00

2025-06-16T15:26:00+03:00

2025-06-16T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Распространение курения табака у людей в возрасте 15 лет и старше в 2024 году составило 18,6%, что на 4,6% ниже показателей 2019 года, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья. Он напомнил, что в 2019 году была принята Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции. Она рассчитана до 2035 года. "В рамках федерального проекта также были реализованы мероприятия, которые позволили снизить распространение курения табака. И благодаря этим мероприятиям в 2024 году распространение курения табака в возрасте 15 лет и старше составляло 18,6%, что на 4,6% ниже показателя начала проекта - 2019 года", - сказал Камкин.

https://ria.ru/20250531/kurenie-2020086115.html

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общество, россия, здоровье, госдума рф