https://ria.ru/20250616/mid-2023214174.html

Захарова назвала условия для перезагрузки отношений России и Европы

Захарова назвала условия для перезагрузки отношений России и Европы - РИА Новости, 16.06.2025

Захарова назвала условия для перезагрузки отношений России и Европы

"Перезагрузка" отношений между Россией и европейскими государствами станет возможной только тогда, когда в этих странах Европы появятся лидеры, способные... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:41:00+03:00

2025-06-16T21:41:00+03:00

2025-06-16T21:41:00+03:00

россия

европа

мария захарова

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Перезагрузка" отношений между Россией и европейскими государствами станет возможной только тогда, когда в этих странах Европы появятся лидеры, способные свернуть враждебную антироссийскую линию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Перезагрузка" станет возможной с теми европейскими государствами, где появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. Способные свернуть враждебную антироссийскую линию, прекратить санкционную политику по отношению к нашей стране, а также военные поставки киевскому режиму, готовые к прагматичному диалогу без предварительных условий", - сказала она в интервью проекту "ЕврАзимут". Она добавила, что в основе взаимодействия России и стран Европы должны лежать такие принципы, как уважение суверенного равенства государств, невмешательство во внутренние дела, сотрудничество на основе равноправия, баланса и уважения интересов друг друга. "Это, естественно, подразумевает, отказ от политики давления, ультиматумов и требований каких-либо уступок, к чему постоянно прибегают нынешние политэлиты в Европе", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250615/zaharova-2023009553.html

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россия, европа, мария захарова, в мире