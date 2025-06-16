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Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга - РИА Новости, 16.06.2025
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20:24 16.06.2025
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Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга
Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга - РИА Новости, 16.06.2025
Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга
Американский предприниматель Илон Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной среди прочего с госдолгом страны. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:24:00+03:00
2025-06-16T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной среди прочего с госдолгом страны. Пользователь социальной сети Х выразил удивление тому, что 25% всех налоговых поступлений США идут только на выплату процентов по госдолгу, который составляет 37 триллионов долларов. Пользователь отметил, что доходы бюджета составляют при этом пять триллионов долларов, и прикрепил к публикации график, демонстрирующий стремительный ежегодный рост госдолга США. "Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя. Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США. США, как ожидают аналитики, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
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сша, америка, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска
США, Америка, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга

Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за нынешней финансовой политики, связанной среди прочего с госдолгом страны.
Пользователь социальной сети Х выразил удивление тому, что 25% всех налоговых поступлений США идут только на выплату процентов по госдолгу, который составляет 37 триллионов долларов. Пользователь отметил, что доходы бюджета составляют при этом пять триллионов долларов, и прикрепил к публикации график, демонстрирующий стремительный ежегодный рост госдолга США.
«
"Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал к полному отказу от предела госдолга США "во избежание экономической катастрофы" на фоне растущей вероятности дефолта в США.
США, как ожидают аналитики, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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