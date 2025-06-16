Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Макрон считает, что Россия не может быть посредником между Ираном и Израилем
© Getty Images / Tom NicholsonПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Tom Nicholson
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова передает Reuters.
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"Я не считаю, что Россия <…> может быть в чем-либо посредником", — сказал французский политик.
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что открыт к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и предупредил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". Тегеран предупредил Вашингтон, Париж и Лондон, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Москва осудила атаки израильских вооруженных сил, назвав их категорически неприемлемыми.