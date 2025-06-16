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Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 16.06.2025
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10:05 16.06.2025 (обновлено: 16:23 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html
Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 16.06.2025
Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова передает Reuters. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:05:00+03:00
2025-06-16T16:23:00+03:00
в мире
иран
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дональд трамп
эммануэль макрон
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова передает Reuters.&quot;Я не считаю, что Россия &lt;…&gt; может быть в чем-либо посредником&quot;, — сказал французский политик.Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что открыт к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и предупредил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". Тегеран предупредил Вашингтон, Париж и Лондон, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Москва осудила атаки израильских вооруженных сил, назвав их категорически неприемлемыми.
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
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в мире, иран, россия, израиль, дональд трамп, эммануэль макрон, обострение конфликта между израилем и ираном, владимир путин
В мире, Иран, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Владимир Путин
Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Макрон считает, что Россия не может быть посредником между Ираном и Израилем

© Getty Images / Tom NicholsonПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова передает Reuters.
«

"Я не считаю, что Россия <…> может быть в чем-либо посредником", — сказал французский политик.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 04:21
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что открыт к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и предупредил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". Тегеран предупредил Вашингтон, Париж и Лондон, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Москва осудила атаки израильских вооруженных сил, назвав их категорически неприемлемыми.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Вчера, 09:12
 
В миреИранРоссияИзраильДональд ТрампЭммануэль МакронОбострение конфликта между Израилем и ИраномВладимир Путин
 
 
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