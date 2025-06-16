https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html

Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 16.06.2025

Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем

Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова передает Reuters. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:05:00+03:00

2025-06-16T10:05:00+03:00

2025-06-16T16:23:00+03:00

в мире

иран

россия

израиль

дональд трамп

эммануэль макрон

обострение конфликта между израилем и ираном

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019199627_147:0:2924:1562_1920x0_80_0_0_04aea2780bf0b1909940d2679aceb2ea.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чьи слова передает Reuters."Я не считаю, что Россия <…> может быть в чем-либо посредником", — сказал французский политик.Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что открыт к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин содействовал разрешению израильско-иранского конфликта.В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и предупредил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". Тегеран предупредил Вашингтон, Париж и Лондон, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Москва осудила атаки израильских вооруженных сил, назвав их категорически неприемлемыми.

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html

https://ria.ru/20250616/khegset-2023050623.html

иран

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, израиль, дональд трамп, эммануэль макрон, обострение конфликта между израилем и ираном, владимир путин