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В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору - РИА Новости, 16.06.2025
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору
ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:00:00+03:00
2025-06-16T23:00:00+03:00
2025-06-16T23:54:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале."В Кременной около часа назад два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору. В момент атаки мирные жители находились во дворе жилого дома", — говорится в заявлении.Один из пострадавших — мальчик-подросток 2008 года рождения.ВСУ практически ежедневно обстреливают территории и наносят удары беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России.
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в мире, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору
Два человека погибли в Кременной при атаке дрона ВСУ на частный сектор