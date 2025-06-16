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В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:00 16.06.2025 (обновлено: 23:54 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/lnr-2023220580.html
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору - РИА Новости, 16.06.2025
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору
ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T23:00:00+03:00
2025-06-16T23:54:00+03:00
в мире
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале.&quot;В Кременной около часа назад два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору. В момент атаки мирные жители находились во дворе жилого дома&quot;, — говорится в заявлении.Один из пострадавших — мальчик-подросток 2008 года рождения.ВСУ практически ежедневно обстреливают территории и наносят удары беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250616/vsu-2023222083.html
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в мире, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору

Два человека погибли в Кременной при атаке дрона ВСУ на частный сектор

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«

Кременной около часа назад два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору. В момент атаки мирные жители находились во дворе жилого дома", — говорится в заявлении.

Один из пострадавших — мальчик-подросток 2008 года рождения.
ВСУ практически ежедневно обстреливают территории и наносят удары беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России.
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