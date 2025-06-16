https://ria.ru/20250616/lnr-2023220580.html

В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору

В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору - РИА Новости, 16.06.2025

В ЛНР два человека погибли при ударе дрона ВСУ по частному сектору

ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:00:00+03:00

2025-06-16T23:00:00+03:00

2025-06-16T23:54:00+03:00

в мире

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками частный сектор в Кременной в ЛНР, сообщило правительство региона в Telegram-канале."В Кременной около часа назад два человека погибли в результате удара дрона ВСУ по частному сектору. В момент атаки мирные жители находились во дворе жилого дома", — говорится в заявлении.Один из пострадавших — мальчик-подросток 2008 года рождения.ВСУ практически ежедневно обстреливают территории и наносят удары беспилотниками по объектам в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023222083.html

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины