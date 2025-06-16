В Ливане назвали Россию объективным посредником между Израилем и Ираном
Экс-глава МИД Ливана Мансур: РФ может стать посредником между Израилем и Ираном
© Кадр видео из соцсетейЗапуск иранских ракет
© Кадр видео из соцсетей
Запуск иранских ракет
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БЕЙРУТ, 16 июня — РИА Новости. Россия может стать объективным посредником между Израилем и Ираном для достижения прекращения огня и возвращения к переговорному процессу, поделился с РИА Новости мнением бывший глава МИД Ливана Аднан Мансур.
"Россия — это честный посредник между Израилем и Ираном, и ее посредничество может привести к положительным результатам при условии наличия реального настроя у Вашингтона и Израиля завершить войну и прекратить агрессию против Ирана",- сказал Мансур.
По словам политика, вопрос заключается в том, готовы ли США принять решение, которое устроит и Иран, и Израиль, или же они стремятся навязать свое решение в основанное на интересах США и Израиля.
"Россия имеет хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном, что делает ее более подходящим посредником, чем США, поскольку последние не являются честным посредником, так как полностью предвзяты в пользу Израиля — через логистическую, стратегическую, военную, финансовую, медийную и дипломатическую поддержку", - отметил Мансур.
Бывший глава ливанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что дружеские отношения Москвы со всеми сторонами на Ближнем Востоке дают президенту России Владимиру Путину возможность сыграть важную роль в прекращении войны между Ираном и Израилем.
"Прекращение огня должно сопровождаться возвращением к переговорам и не должно включать запрет на мирное обогащение урана Ираном. В противном случае мы вернемся к нулевой точке",- добавил Мансур.
По мнению экс-министра посредничество должно привести к прекращению войны, а Запад — включая США, европейские страны и Израиль — должен признать право Ирана на обогащение урана в рамках установленного уровня.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на израильские атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.