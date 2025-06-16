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В крымском сафари-парке "Тайган" у амурских леопардов родилась двойня - РИА Новости, 16.06.2025
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Хорошие новости
 
11:36 16.06.2025 (обновлено: 11:56 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/leopard-2023081691.html
В крымском сафари-парке "Тайган" у амурских леопардов родилась двойня
В крымском сафари-парке "Тайган" у амурских леопардов родилась двойня - РИА Новости, 16.06.2025
В крымском сафари-парке "Тайган" у амурских леопардов родилась двойня
Двойня родилась у амурских леопардов в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:36:00+03:00
2025-06-16T11:56:00+03:00
хорошие новости
европа
белогорский район
республика крым
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Двойня родилась у амурских леопардов в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил директор зоопарка Олег Зубков. "У амурских леопардов в парке-львов "Тайган" пополнение. Две девочки родились. Это большое счастье. Самцов много, девочек всегда не хватает", - сказал Зубков в своем Telegram-канале. По его словам, детеныши чувствуют себя хорошо. "Кормит их мама. Провели первый осмотр. Все хорошо. Растут", - добавил Зубков. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250616/yaki-2023039782.html
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европа
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Новорожденные детеныши амурских леопардов в парке львов "Тайган"
Новорожденные детеныши амурских леопардов в парке львов "Тайган"
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европа, белогорский район, республика крым, олег зубков
Хорошие новости, Европа, Белогорский район, Республика Крым, Олег Зубков
В крымском сафари-парке "Тайган" у амурских леопардов родилась двойня

Зубков: в крымском сафари-парке "Тайган" у амурских леопардов родилась двойня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Двойня родилась у амурских леопардов в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил директор зоопарка Олег Зубков.
"У амурских леопардов в парке-львов "Тайган" пополнение. Две девочки родились. Это большое счастье. Самцов много, девочек всегда не хватает", - сказал Зубков в своем Telegram-канале.
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По его словам, детеныши чувствуют себя хорошо. "Кормит их мама. Провели первый осмотр. Все хорошо. Растут", - добавил Зубков.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Хорошие новостиЕвропаБелогорский районРеспублика КрымОлег Зубков
 
 
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