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Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию - РИА Новости, 16.06.2025
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16:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/latvija-2023154802.html
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию - РИА Новости, 16.06.2025
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:12:00+03:00
2025-06-16T16:12:00+03:00
латвия
россия
екатерина андреева
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой. "Я приняла решение включить граждан РФ ​​Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
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латвия, россия, екатерина андреева, в мире, павел прилучный
Латвия, Россия, Екатерина Андреева, В мире, Павел Прилучный
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Браже запретила въезд Прилучному и Андреевой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Павел Прилучный. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.
"Я приняла решение включить граждан РФ ​​Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже.
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
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ЛатвияРоссияЕкатерина АндрееваВ миреПавел Прилучный
 
 
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