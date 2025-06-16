https://ria.ru/20250616/latvija-2023154802.html
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию - РИА Новости, 16.06.2025
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:12:00+03:00
2025-06-16T16:12:00+03:00
2025-06-16T16:12:00+03:00
латвия
россия
екатерина андреева
в мире
павел прилучный
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой. "Я приняла решение включить граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, россия, екатерина андреева, в мире, павел прилучный
Латвия, Россия, Екатерина Андреева, В мире, Павел Прилучный
Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Браже запретила въезд Прилучному и Андреевой