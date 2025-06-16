https://ria.ru/20250616/latvija-2023154802.html

Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию

Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию - РИА Новости, 16.06.2025

Прилучному и Андреевой запретили въезд в Латвию

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:12:00+03:00

2025-06-16T16:12:00+03:00

2025-06-16T16:12:00+03:00

латвия

россия

екатерина андреева

в мире

павел прилучный

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в соцсети Х, что запретила въезд в страну на неопределенный срок российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой. "Я приняла решение включить граждан РФ ​​Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции ", - сообщила Браже. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.

https://ria.ru/20250429/latviya-2014222624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

латвия, россия, екатерина андреева, в мире, павел прилучный