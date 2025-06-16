https://ria.ru/20250616/ksir-2023041827.html

КСИР заявил, что операции против Израиля продолжатся до его уничтожения

КСИР заявил, что операции против Израиля продолжатся до его уничтожения - РИА Новости, 16.06.2025

КСИР заявил, что операции против Израиля продолжатся до его уничтожения

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T07:49:00+03:00

2025-06-16T07:49:00+03:00

2025-06-16T07:49:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. "Правдивое обещание 3" и будущие операции будут более сокрушительными, более жёсткими, более точными и разрушительными, чем предыдущие операции... Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать, что эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/neft-2023041395.html

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в мире, иран, израиль, али хаменеи, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном