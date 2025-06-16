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СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 16.06.2025 (обновлено: 09:32 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kiev-2023028115.html
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:17:00+03:00
2025-06-16T09:32:00+03:00
в мире
киев
украина
винницкая область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live"."В Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.Перед этим в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html
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киев
украина
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в мире, киев, украина, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Винницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве прогремели взрывы

"Новини.Live": в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live".
Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Перед этим в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники противника.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВинницкая областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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