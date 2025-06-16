https://ria.ru/20250616/kiev-2023028115.html
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:17:00+03:00
2025-06-16T01:17:00+03:00
2025-06-16T09:32:00+03:00
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live"."В Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.Перед этим в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Винницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
"Новини.Live": в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО