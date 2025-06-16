https://ria.ru/20250616/kiev-2023028115.html

СМИ: в Киеве прогремели взрывы

СМИ: в Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: в Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live". РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:17:00+03:00

2025-06-16T01:17:00+03:00

2025-06-16T09:32:00+03:00

в мире

киев

украина

винницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил украинский Telegram-канал "Новини.Live"."В Киеве работает ПВО", — говорится в публикации.Перед этим в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

винницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины