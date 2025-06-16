https://ria.ru/20250616/khegset-2023050623.html

Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе

Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - РИА Новости, 16.06.2025

Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе

Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Калининграда. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:12:00+03:00

2025-06-16T09:12:00+03:00

2025-06-16T09:12:00+03:00

в мире

калининград

польша

литва

пит хегсет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Калининграда."Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить министр обороны.Кроме того, Хегсет не смог ответить на вопрос о Сувалкском коридоре, лишь заявив, что о нем может рассказать сам Виндман.Сувалкский коридор — участок территории в районе одноименного города на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью, его длина составляет около ста километров.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022967822.html

калининград

польша

литва

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2025

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в мире, калининград, польша, литва, пит хегсет, министерство обороны сша