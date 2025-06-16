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Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - РИА Новости, 16.06.2025
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09:12 16.06.2025
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Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе - РИА Новости, 16.06.2025
Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе
Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Калининграда. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:12:00+03:00
2025-06-16T09:12:00+03:00
в мире
калининград
польша
литва
пит хегсет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Калининграда."Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить министр обороны.Кроме того, Хегсет не смог ответить на вопрос о Сувалкском коридоре, лишь заявив, что о нем может рассказать сам Виндман.Сувалкский коридор — участок территории в районе одноименного города на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью, его длина составляет около ста километров.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022967822.html
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в мире, калининград, польша, литва, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Калининград, Польша, Литва, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Глава Пентагона опозорился, отвечая на вопрос о российском регионе

Глава Пентагона Хегсет не смог ответить на вопрос о расположении Калининграда

© Getty Images / Omar HavanaМинистр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Министр обороны США Пит Хегсет
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет не смог ответить на вопрос конгрессмена Юджина Виндмана о расположении Калининграда.
«
"Похоже, что мы тут с вами играем в викторину", — попытался пошутить министр обороны.
Кроме того, Хегсет не смог ответить на вопрос о Сувалкском коридоре, лишь заявив, что о нем может рассказать сам Виндман.
Сувалкский коридор — участок территории в районе одноименного города на северо-востоке Польши, граничащий с Литвой, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью, его длина составляет около ста километров.
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В миреКалининградПольшаЛитваПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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