Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи
Нетаньяху: убийство аятолла Али Хаменеи положит конец конфликту с Ираном
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderИранский политик аятолла Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Иранский политик аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, собирается ли страна атаковать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил, что власти "делают то, что необходимо", и что его убийство положило бы конец войне.
Израильский премьер выразил мнение, что убийство Хаменеи не привело бы к эскалации конфликта, но положило конец ему. Он добавил, что Иран желает "вечной войны" и якобы грозит развязать ядерный конфликт.
По утверждению Нетаньяху, Израиль, нанося удары по Ирану, "кладет конец агрессии" и противостоит "силам зла".
Другие заявления:
- Израиль нацелен на ведущих иранских ученых-ядерщиков — по сути, это "ядерная команда Гитлера";
- цели операции Израиля — ликвидация ядерной и ракетной программ Ирана и уничтожение "оси террора". Ее результатом может стать смена власти в ИРИ;
- в интересах США поддержать Тель-Авив в его стремлении ликвидировать ядерную программу Тегерана.
Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.