https://ria.ru/20250616/khamenei-2023204129.html

Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи

Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи - РИА Новости, 17.06.2025

Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, собирается ли страна атаковать верховного лидера Ирана аятоллу Али... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T20:04:00+03:00

2025-06-16T20:04:00+03:00

2025-06-17T07:18:00+03:00

в мире

израиль

иран

тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105566/92/1055669214_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4ad16c9cbfd68415e0da5810762a0191.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, собирается ли страна атаковать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил, что власти "делают то, что необходимо", и что его убийство положило бы конец войне.Израильский премьер выразил мнение, что убийство Хаменеи не привело бы к эскалации конфликта, но положило конец ему. Он добавил, что Иран желает "вечной войны" и якобы грозит развязать ядерный конфликт.По утверждению Нетаньяху, Израиль, нанося удары по Ирану, "кладет конец агрессии" и противостоит "силам зла".Другие заявления:Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html

израиль

иран

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном