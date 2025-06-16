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Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи - РИА Новости, 17.06.2025
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20:04 16.06.2025 (обновлено: 07:18 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/khamenei-2023204129.html
Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи
Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи - РИА Новости, 17.06.2025
Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, собирается ли страна атаковать верховного лидера Ирана аятоллу Али... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T20:04:00+03:00
2025-06-17T07:18:00+03:00
в мире
израиль
иран
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, собирается ли страна атаковать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил, что власти "делают то, что необходимо", и что его убийство положило бы конец войне.Израильский премьер выразил мнение, что убийство Хаменеи не привело бы к эскалации конфликта, но положило конец ему. Он добавил, что Иран желает "вечной войны" и якобы грозит развязать ядерный конфликт.По утверждению Нетаньяху, Израиль, нанося удары по Ирану, "кладет конец агрессии" и противостоит "силам зла".Другие заявления:Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html
израиль
иран
тель-авив
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в мире, израиль, иран, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Нетаньяху ответил на вопрос, собирается ли Израиль атаковать Хаменеи

Нетаньяху: убийство аятолла Али Хаменеи положит конец конфликту с Ираном

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderИранский политик аятолла Али Хаменеи
Иранский политик аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Иранский политик аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, собирается ли страна атаковать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил, что власти "делают то, что необходимо", и что его убийство положило бы конец войне.
Израильский премьер выразил мнение, что убийство Хаменеи не привело бы к эскалации конфликта, но положило конец ему. Он добавил, что Иран желает "вечной войны" и якобы грозит развязать ядерный конфликт.
По утверждению Нетаньяху, Израиль, нанося удары по Ирану, "кладет конец агрессии" и противостоит "силам зла".
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
Вчера, 17:19
Другие заявления:
  • Израиль нацелен на ведущих иранских ученых-ядерщиков — по сути, это "ядерная команда Гитлера";
  • цели операции Израиля — ликвидация ядерной и ракетной программ Ирана и уничтожение "оси террора". Ее результатом может стать смена власти в ИРИ;
  • в интересах США поддержать Тель-Авив в его стремлении ликвидировать ядерную программу Тегерана.
Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
15 июня, 19:34
 
В миреИзраильИранТель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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