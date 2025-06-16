https://ria.ru/20250616/kapsula-2023078913.html

В "Артеке" заложили капсулу времени

В "Артеке" заложили капсулу времени - РИА Новости, 16.06.2025

В "Артеке" заложили капсулу времени

Капсулу времени на следующие 100 лет заложили в "Артеке" в день векового юбилея центра, в церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T11:28:00+03:00

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россия

республика крым

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дмитрий чернышенко

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АРТЕК (Крым) , 16 июн - РИА Новости. Капсулу времени на следующие 100 лет заложили в "Артеке" в день векового юбилея центра, в церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, директор центра Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости Международный детский центр "Артек" в Крыму отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. В лагере проходят торжественные мероприятия. В 10 утра состоялась торжественная линейка в лагере "Морской", где ровно 100 лет назад прошла первая линейка пионеров "Артека". "Торжественно и волнительно находиться здесь, где 100 лет назад прошла первая линейка "Артека". Мы устремляем в будущее свои взоры, уверены, что Россия будет сильной суверенной, процветающей и мирной следующие 100 лет... Огромное спасибо всему коллективу "Артеку", которые создали здесь уникальные условия для отдыха, воспитания, обучения. Я уверен что вам очень понравилось, хотя я спрошу: вам понравилось?", - сказал Чернышенко перед церемонией закладки капсулы, обращаясь к присутствовавшим на линейке детям, которые хором ответили "да". "Конечно, вы унесёте это в своем сердце, ваши дети и внуки тоже будут стремиться стать артековцами, я уверен, что многим из них повезёт, и все будем работать над нашей большой целью, чтобы когда следующие итоги будем подводить через 100 лет, могли сказать: "Как хорошо сделали". Спасибо большое, всех с праздником" , - сказал Чернышенко. На камне, куда заложена капсула выгравировано "Капсула времени. Артековцам 2125 от артековцев 2025". В капсуле запечатано послание будущим артековцам. "Представьте как в 1925-м году 16 июня здесь проходила первая линейка и лучшие ребята страны, такие же, как и вы, были здесь... Наша страна делает все для того, чтобы вы были счастливы, успешны, чтобы вы стремились в будущее. "Артек" развивается, есть филиал в Севастополе, в Бердянске, я уверен что, через 100 лет "Артек" также будет лучшим международным детским центром, городом детства. С праздником дорогой "Артек!" - сказал в свою очередь Кравцов.Капсулу доверили заложить адмиралу флотилии детского лагеря "Морской" Ростиславу Фоменко и президенту детского лагеря "Янтарный" Святославу Луценко. В письме будущим поколениям говорится, что, наверное, через 100 лет многое изменится, но неизменными должны остаться дружба, взаимоуважение, мир, поддержка и доброта. Артековцы 2025 года в послании поздравили артековцев 2125 года с 200-летием международного детского центра, расположенного в Крыму.Международный детский центр "Артек" основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра. С 2014 года в "Артеке" началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития "Артека" на 2021-2025 годы.

https://ria.ru/20250616/artek-2023059116.html

https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html

https://ria.ru/20250604/chernyshenko-2020984551.html

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республика крым

севастополь

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил "Артек" со столетним юбилеем Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили "Артек" со столетним юбилеем и заложили капсулу времени с посланием артековцам 2125 от артековцев 2025. "Артек" отмечает вековой юбилей в понедельник, детский центр был основан 16 июня 1925-го. 2025-06-16T11:28 true PT0M15S

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Варвара Скокшина

россия, республика крым, севастополь, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, константин федоренко, артек