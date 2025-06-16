https://ria.ru/20250616/kaliningrad-2022967990.html

Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался

Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался - РИА Новости, 16.06.2025

Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался

В прошедшую пятницу Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение по совместному планированию "мероприятий по массовой эвакуации". В "мероприятия" входят срочное РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

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2025-06-16T08:02:00+03:00

безопасность

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калининград

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В прошедшую пятницу Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение по совместному планированию "мероприятий по массовой эвакуации". В "мероприятия" входят срочное формирование эвакуационной логистики, эвакуационных коридоров и приспособление пограничных переходов для пропуска больших масс людей. Например, власти Вильнюса заявили, что город с населением более 600 тысяч человек может быть полностью эвакуирован в течение 48 часов.Несмотря на заверения мэра литовской столицы Валдаса Бенкунскаса в том, что "мы не хотим сеять панику", от взгляда аналитиков не ускользнуло то, что "эвакуационное соглашение" было лихорадочно подписано сразу после того, как выяснилось, что "превентивная" обезоруживающая атака Израиля на Иран своих целей не достигла.Хотя прибалты официально заявляют, что причина для резкой активации планов по массовой эвакуации — грядущие российско-белорусские учения "Запад-2025", это не выдерживает даже самой ласковой критики: на территории и в акватории прибалтийских стран — членов НАТО военные учения идут практически нон-стоп, и их совокупный масштаб с нашими тактическими учениями просто несопоставим. При этом ни Россия, ни Белоруссия никаких планов по эвакуации не разрабатывали и не разрабатывают.Так в чем же дело, почему у вас такой учащенный пульс, милейший?Дело в том, что подобный израильскому удар планировался очень давно, но не по Ирану, а по России — в частности, по Калининградской области.Еще в марте 2020 года американское издание The National Interest опубликовало "план по уничтожению обороны самого вооруженного европейского форпоста России" и процитировало генерала Джеффа Харригана, командующего ВВС США в Европе: "Американские войска считают, что знают, как "взломать" Калининград. Мы тренируемся для этого. Мы постоянно продумываем эти планы, и <…> если когда-нибудь придется их реализовать, мы будем готовы". По словам Харригана, неожиданное нападение на Калининград должно было достигнуть успеха благодаря "многодоменным операциям", то есть планировались одновременные атаки с воздуха, суши, моря и из киберпространства. Подобный подход был назван ресурсом Breaking Defense "единой симфонией насилия для разрушения обороны". Подготовка к атаке велась совершенно предметно: в частности, ВВС США в начале марта 2019 года провели учения по удару крылатыми ракетами по российскому эксклаву.В 2021 году ресурс Overt Defence опубликовал утекший сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, разработанный Центром военно-морских исследований США. Цели удара:В сценарии особо отмечалось: "Скорость и внезапность здесь имеют решающее значение.Стоит ли идти на такой риск — зависит от других факторов, но любые действия, ослабляющие российские вооруженные силы в первые дни конфликта, могут быть критически важными для будущего войны в Центральной Европе".Военный конфликт на Украине только подстегнул "внезапных планировщиков": считалось, что российские войска будут критически ослаблены и Россия не сможет защитить Калининград и после дать неприемлемый для атакующих ответ.Но что-то пошло не так.Военная и экономическая мощь России не только не ослабла, а многократно окрепла. Аналитики НАТО теперь боятся того, что Россия может перестать закрывать глаза на военную возню и провокации в Прибалтике и долбанет по полной программе. Благо свежий пример перед глазами: если Израиль наплевал на международное право плюс все приложения к нему и атаковал Иран просто потому, что тот "представляет опасность", то у России не в пример больше причин и поводов раскатать "трибалтийских" тигров и тигрят как Бог черепаху.Знает кошка, чье мясо съела: бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пожаловался, что "У нас нет стратегической глубины. Русские могут пройти через всю страну за дни, если не за часы". Прибалты плачутся, что "в первые месяцы полномасштабной войны на Украине Россия смогла оккупировать до 54 тысяч квадратных миль — это более чем вдвое превышает территорию Литвы".Получилось так, что теперь планы неожиданной атаки на белом коне срочно приходится переписывать на планы обороны и бегства на черном осле. В частности, появилась информация, что балтийские страны в срочном порядке принялись строить оборонительную линию против России: в совместный план по укреплению 600 миль восточных границ балтийских государств входят, в частности, около 1000 бетонных бункеров с траншеями, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и убежищами для снабжения. Бетонными "зубами дракона" против русских орд тигры уже засыпали почти все дороги, все еще соединяющие Прибалтику и Россию.Интересно, что в свое время нидерландский Leiden University опубликовал доклад "Дилемма оборонной политики НАТО в странах Балтии", где было заявлено: "Действия советов и столиц НАТО, направленные на сдерживание России от вторжения в страны Балтии и, шире, от войны в этом регионе, на самом деле могут подтолкнуть Россию к совершению именно этих действий." Не логично ли тогда предположить, что Россия предпримет не в пример более жесткие и разрушительные для прибалтийской государственности действия при реальной угрозе превентивного удара НАТО по Калининграду?В 2020 году Военный колледж морской пехоты США провел военную игру, в которой польские войска защищали оборонительную линию в Сувалкском коридоре. В первые часы конфликта поляки понесли тяжелые потери, потеряв большую часть своих сил. Военные игры RAND показали, что в случае глобального конфликта войска США проиграют бой в странах Балтии всухую. Даже американский генерал Бен Ходжес был потрясен тем, с какой легкостью войска США могут быть разгромлены в этом регионе за 48 часов.Сейчас не 2020 год, и Вооруженные силы России кардинально отличаются от того, что у нас было тогда. Можно ли гарантировать, что желающие ударить России в спину утихомирятся? Нет. Можно ли гарантировать, что любая вылазка подобного рода обойдется агрессору не в пример дороже, чем для Израиля? Несомненно.Но лучше не пробовать.

https://ria.ru/20250615/oruzhie-2022827209.html

https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html

https://ria.ru/20250527/eskalatsiya-2019239996.html

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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безопасность, россия, калининград, сша, габриэлюс ландсбергис, бен ходжес, нато, rand, с-400 «триумф», аналитика