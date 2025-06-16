https://ria.ru/20250616/kafe-2023135906.html

Исследование Т-Банка: чаще счет в кафе закрывает один участник компании

Исследование Т-Банка: чаще счет в кафе закрывает один участник компании - РИА Новости, 16.06.2025

Исследование Т-Банка: чаще счет в кафе закрывает один участник компании

Исследование, проведенное Т-Банком в рамках аналитического проекта T-Data, показало, что чаще счет в кафе закрывает один участник компании (так ответило 55%... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:44:00+03:00

2025-06-16T14:44:00+03:00

2025-06-16T14:44:00+03:00

россия

общество

кафе

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Исследование, проведенное Т-Банком в рамках аналитического проекта T-Data, показало, что чаще счет в кафе закрывает один участник компании (так ответило 55% опрошенных), сообщает кредитная организация. Исследование основано на опросе более 3 тысяч россиян старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны, а также на обезличенных данных клиентов, которые воспользовались сервисом "Разделить" в мобильном приложении банка в период с мая 2024 года по май 2025 года. Исследование показало, что больше половины опрошенных (55%) отметили, что при их последнем посещении кафе или ресторана с компанией счет оплатил один человек, а потом остальные перевели ему деньги. Треть россиян (33%) оплачивали только за себя, почти столько же (31%) делили общий чек поровну после оплаты. При этом 15% респондентов не возвращали деньги после закрытия общего чека за стол. Женщины чаще мужчин платят только за себя (37% против 30% у мужчин). Мужчины чаще берут на себя полную оплату счета без возврата от участников компании (21% против 9% у женщин). Средний чек посещения кафе и ресторана, который потом делился на всю компанию, с января по май 2025 года составлял 1995 рублей. При этом индивидуальный взнос одного участника — 543 рубля. В заведениях категории фастфуд средний чек составил 431 рубль, в барах — 935 рубля, а в ресторанах участники компании скидывались в среднем по 1056 рублей. Также исследование показало, что 72% россиян посещают кафе, рестораны и другие заведения общепита в компании с друзьями, близкими и коллегами не реже раза в месяц. В основном это молодые люди. Более половины (53%) опрошенных в возрасте до 25 лет ходят в рестораны с компанией как минимум раз в неделю, чуть более трети (35%) ― раз в месяц. При этом с возрастом частота совместных походов в кафе снижается. Так, почти треть опрошенных старше 55 лет (31%) не посещают кафе, рестораны и бары с компанией вообще. Чаще всего посещают бары, кафе и рестораны с компанией в Санкт-Петербурге ― гастрономической столице России. Более половины (51%) жителей северной столицы и Ленинградской области ходят в рестораны с друзьями не реже раза в неделю, еще треть (33%) ― раз в месяц. Чуть реже ходят в рестораны компаниями жители Москвы и Подмосковья ― 46% опрошенных делают это не реже раза в неделю, 33% ― раз в месяц, 9% ― раз в три месяца. Еще 10% выбираются в кафе с компанией реже, чем раз в три месяца, а еще 4% вообще не ходят в рестораны с друзьями. В городах-миллионниках посещают кафе с друзьями немного реже, чем в двух столицах. Так, 36% опрошенных делают это не реже раза в неделю, 34% ― раз в месяц, 10% ― раз в три месяца. 8% не посещают кафе вместе с друзьями вообще. Примерно такая же картина в остальных регионах России.

https://ria.ru/20250609/t-bank-2021806533.html

https://ria.ru/20250530/t-bank-2019919750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, кафе, т-банк (ао «тинькофф банк»)