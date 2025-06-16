Главы МИД арабских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий
Главы МИД арабских стран призвали Израиль к прекращению военных действий
Флаг Израиля. Архивное фото
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ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Главы МИД 20 арабских и исламских стран, включая Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию, заявили о необходимости прекращения израильских нападений на Иран и предотвращения атак на ядерные объекты, совместное заявление глав внешнеполитических ведомств приводит Египетское агентство новостей MENA.
"Министры иностранных дел выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией в регионе, которая грозит серьезными последствиями для безопасности и стабильности всего региона. Они подчеркнули необходимость прекращения израильских военных действий против Ирана, которые происходят в то время, когда на Ближнем Востоке наблюдается рост напряженности и важность работы по снижению напряженности, ведущей к прекращению огня", - говорится в заявлении.
Министры также подчеркнули необходимость "не нападать на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с соответствующими резолюциями МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН, поскольку это является вопиющим нарушением международного права и международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года".
Кроме того, они призвали к "скорейшему возвращению к переговорам, поскольку это единственный способ достичь устойчивого соглашения по ядерной программе Ирана".
В заявлении министры иностранных дел также подчеркнули важность соблюдать свободу судоходства на международных водных путях в соответствии с международным правом и не подрывать безопасность международного судоходства. Они указали, что кризисы в регионе могут быть разрешены только путем диалога и соблюдения принципов добрососедства в соответствии с международным правом и Уставом ООН.