https://ria.ru/20250616/izrail-2023222253.html

Главы МИД арабских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий

Главы МИД арабских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий - РИА Новости, 16.06.2025

Главы МИД арабских стран призвали Израиль к прекращению боевых действий

Главы МИД 20 арабских и исламских стран, включая Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию, заявили о необходимости прекращения израильских нападений на Иран и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:23:00+03:00

2025-06-16T23:23:00+03:00

2025-06-16T23:40:00+03:00

в мире

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ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Главы МИД 20 арабских и исламских стран, включая Турцию, Пакистан и Саудовскую Аравию, заявили о необходимости прекращения израильских нападений на Иран и предотвращения атак на ядерные объекты, совместное заявление глав внешнеполитических ведомств приводит Египетское агентство новостей MENA."Министры иностранных дел выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией в регионе, которая грозит серьезными последствиями для безопасности и стабильности всего региона. Они подчеркнули необходимость прекращения израильских военных действий против Ирана, которые происходят в то время, когда на Ближнем Востоке наблюдается рост напряженности и важность работы по снижению напряженности, ведущей к прекращению огня", - говорится в заявлении.Министры также подчеркнули необходимость "не нападать на ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с соответствующими резолюциями МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН, поскольку это является вопиющим нарушением международного права и международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года".Кроме того, они призвали к "скорейшему возвращению к переговорам, поскольку это единственный способ достичь устойчивого соглашения по ядерной программе Ирана".В заявлении министры иностранных дел также подчеркнули важность соблюдать свободу судоходства на международных водных путях в соответствии с международным правом и не подрывать безопасность международного судоходства. Они указали, что кризисы в регионе могут быть разрешены только путем диалога и соблюдения принципов добрососедства в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20250616/iran-2023221435.html

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в мире, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, оон, пакистан, турция