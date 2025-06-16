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Посол Израиля оценила посредничество России в конфликте с Ираном
Посол Израиля оценила посредничество России в конфликте с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
Посол Израиля оценила посредничество России в конфликте с Ираном
В Израиле считают преждевременным говорить о возможности посредничества России в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, заявила журналистам посол... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:19:00+03:00
2025-06-16T15:19:00+03:00
2025-06-16T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Израиле считают преждевременным говорить о возможности посредничества России в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что "открыт" к тому, чтобы российский лидер Владимир Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. "Приоритет в данном случае - уничтожить возможности (Ирана - ред.) по созданию ядерного оружия. После того, как мы уничтожим желание и возможность Ирана получить такое оружие, будем смотреть, как идти дальше", - сказала посол. "Я думаю, что пока слишком рано думать о том, кто, когда и как (сможет стать посредником - ред.). Сначала надо решить те критические вопросы для нас", - добавила она.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, израиль, иран, россия, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посол Израиля оценила посредничество России в конфликте с Ираном
Посол Гальперин: говорить о посредничестве России в урегулировании с Ираном рано